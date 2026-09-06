De la Espriella volcó al Estado hacia una descentralización durante su primer mes de mandato

El presidente Abelardo de la Espriella durante la cumbre de gobernadores en Mompox (Bolívar). El jefe de Estado ratificó su apuesta de descentralización en su primer mes de mandato. Foto: Juan Diego Cano

Con una ruta ya definida para atender la crisis derivada por el terremoto del pasado 10 de agosto y a punto de cumplir su primer mes en la jefatura del Estado, el presidente Abelardo de la Espriella potenció la estrategia con la que quiere extender su gobernabilidad más allá del Congreso y de Bogotá. Si bien la mayoría de los desplazamientos se dieron por tras la emergencia natural, el mandatario instruyó a su equipo de gobierno para que alcaldes y gobernadores se vinculen de forma directa a la configuración de lo que bautizó como “patria...