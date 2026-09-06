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De la Espriella volcó al Estado hacia una descentralización durante su primer mes de mandato

El presidente Abelardo de la Espriella potenció su estrategia de diálogo directo con las regiones. Designó gerentes para los territorios y movió su agenda a las regiones para la fase de reconstrucción tras el terremoto. ¿Cómo operan las fuerzas políticas?

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Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
06 de septiembre de 2026 - 01:02 p. m.
El presidente Abelardo de la Espriella durante la cumbre de gobernadores en Mompox (Bolívar). El jefe de Estado ratificó su apuesta de descentralización en su primer mes de mandato.
El presidente Abelardo de la Espriella durante la cumbre de gobernadores en Mompox (Bolívar). El jefe de Estado ratificó su apuesta de descentralización en su primer mes de mandato.
Foto: Juan Diego Cano

Con una ruta ya definida para atender la crisis derivada por el terremoto del pasado 10 de agosto y a punto de cumplir su primer mes en la jefatura del Estado, el presidente Abelardo de la Espriella potenció la estrategia con la que quiere extender su gobernabilidad más allá del Congreso y de Bogotá. Si bien la mayoría de los desplazamientos se dieron por tras la emergencia natural, el mandatario instruyó a su equipo de gobierno para que alcaldes y gobernadores se vinculen de forma directa a la configuración de lo que bautizó como “patria...

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
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Jesus Barrera(25812)Hace 42 segundos
Desde cuándo ir a las regiones significa descentralizacion?
William Velasco velez(16260)Hace 4 minutos
Esperemos un buen balance en seis meses y sabremos en derrotero del gobierno, al cual le pedimos a Dios les vaya bien .
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