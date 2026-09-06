Bombardeos de la Fuerza Pública: crece el debate por los menores de edad muertos

¿Cómo se puede hablar de proteger a los menores de edad mientras se insiste en bombardear zonas donde ellos están? Los bombardeos de la Fuerza Pública y la muerte de menores de edad reclutados por los grupos armados ilegales en zonas de combate, vuelven a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta dónde debe llegar la ofensiva militar del gobierno de Abelardo de la Espriella? Esta semana un juzgado de Bogotá admitió una tutela en la que se pedía frenar operaciones aéreas ofensivas “sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta, objetiva o razonable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados por grupos armados”.