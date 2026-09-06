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Bombardeos de la Fuerza Pública: crece el debate por los menores de edad muertos

¿Cómo se puede hablar de proteger a los menores de edad mientras se insiste en bombardear zonas donde ellos están? Los bombardeos de la Fuerza Pública y la muerte de menores de edad reclutados por los grupos armados ilegales en zonas de combate, vuelven a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta dónde debe llegar la ofensiva militar del gobierno de Abelardo de la Espriella? Esta semana un juzgado de Bogotá admitió una tutela en la que se pedía frenar operaciones aéreas ofensivas “sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta, objetiva o razonable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados por grupos armados”.

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Joseph Casañas Angulo, Luna Mejía Farías y Paulina Mesa Loaiza
07 de septiembre de 2026 - 12:15 a. m.

Por Joseph Casañas Angulo

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Los Libertadores con diez años de experiencia en medios de comunicación.@joseph_casanasjcasanas@elespectador.com

Por Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano.lmejia@elespectador.com

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
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