Comenzó “nueva era” en un CNE con menos presupuesto y pendiente de cuentas de campaña

De izquierda a derecha: los magistrados Nubia Stella Martínez, Silvio Carrasquilla, Juan Carlos Wills, Juan Felipe Lemos, José Antonio Parra, Plinio Alarcón, Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista y Gersel Pérez. En el centro, el presidente Abelardo de la Espriella. Foto: Joel_Gonzalez

Los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), que este martes se posesionaron en Barranquilla ante el presidente Abelardo de la Espriella, ya marcaron diferencias en su sala plena. Siete de estos togados son de corte oficialista y hace menos de una semana tuvieron una reunión privada para hablar sobre cómo se moverán ahora que lideran este tribunal político. Las dos que vienen de la oposición hicieron lo propio a través de encuentros con sus antecesoras, pero su condición de minoría las dejó en otro escenario. En todo caso, solo...