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Comenzó “nueva era” en un CNE con menos presupuesto y pendiente de cuentas de campaña

El presidente Abelardo de la Espriella posesionó a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral, en el que tiene las mayorías aseguradas. Los nuevos integrantes entrarán a supervisar elecciones sin autonomía presupuestal y con la tarea de revisar punto por punto la financiación de las campañas. Los oficialistas ya se reunieron para delinear sus movidas.

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María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
02 de septiembre de 2026 - 02:02 a. m.
De izquierda a derecha: los magistrados Nubia Stella Martínez, Silvio Carrasquilla, Juan Carlos Wills, Juan Felipe Lemos, José Antonio Parra, Plinio Alarcón, Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista y Gersel Pérez. En el centro, el presidente Abelardo de la Espriella.
De izquierda a derecha: los magistrados Nubia Stella Martínez, Silvio Carrasquilla, Juan Carlos Wills, Juan Felipe Lemos, José Antonio Parra, Plinio Alarcón, Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista y Gersel Pérez. En el centro, el presidente Abelardo de la Espriella.
Foto: Joel_Gonzalez

Los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), que este martes se posesionaron en Barranquilla ante el presidente Abelardo de la Espriella, ya marcaron diferencias en su sala plena. Siete de estos togados son de corte oficialista y hace menos de una semana tuvieron una reunión privada para hablar sobre cómo se moverán ahora que lideran este tribunal político. Las dos que vienen de la oposición hicieron lo propio a través de encuentros con sus antecesoras, pero su condición de minoría las dejó en otro escenario. En todo caso, solo...

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
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