Primer apretón de manos con Rubio sellará el cambio de rumbo del Gobierno con EE. UU.

El presidente Abelardo de la Espriella recibirá en Barranquilla al Secretario de Estado, Marco Rubio. Foto: El Espectador

El presidente Abelardo de la Espriella sellará, vía apretón de manos, el cambio total en la relación con Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, llegará en la mañana de este martes al centro de operaciones del mandatario en Barranquilla (Atlántico), con una agenda enfocada en seguridad y comercio. Todo está preparado para que se consolide una nueva hoja de ruta entre el gigante norteamericano y su principal socio estratégico en América Latina, con el que ya firmó un acuerdo en materia de seguridad y con el que espera finiquitar...