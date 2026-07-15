Esta es la cirugía que diseña De la Espriella para el Estado: vienen más de 90 decretos

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, reunió este 10 de julio en Barranquilla a su gabinete designado. Foto: @defensoresco

La cirugía que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, quiere hacerle al Estado tiene varios niveles. Y el primero, según lo confirmó el mismo mandatario entrante, tocará directamente a la Presidencia de la República.

La razón es que el ajuste a las entidades que dependen del Ejecutivo no necesita de aprobación previa del Congreso; esto se traduce en que las fusiones, liquidaciones y otros procesos que se quieren hacer saldrán vía resoluciones y decretos. Esa potestad legal, además, tiene una serie de fases que también se comenzaron a...