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Esta es la cirugía que diseña De la Espriella para el Estado: vienen más de 90 decretos

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, reducirá el sector público. Comenzará por consejerías y oficinas de la Presidencia. Hay polémica por los despachos del acuerdo con las Farc. El sustento jurídico ya se trabaja y se oficializará el 7 de agosto.

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Redacción Política
15 de julio de 2026 - 11:02 a. m.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, reunió este 10 de julio en Barranquilla a su gabinete designado.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, reunió este 10 de julio en Barranquilla a su gabinete designado.
Foto: @defensoresco

La cirugía que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, quiere hacerle al Estado tiene varios niveles. Y el primero, según lo confirmó el mismo mandatario entrante, tocará directamente a la Presidencia de la República.

La razón es que el ajuste a las entidades que dependen del Ejecutivo no necesita de aprobación previa del Congreso; esto se traduce en que las fusiones, liquidaciones y otros procesos que se quieren hacer saldrán vía resoluciones y decretos. Esa potestad legal, además, tiene una serie de fases que también se comenzaron a...

Por Redacción Política

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