De la Espriella responde a Caracas: “En ningún momento se planteó desconocer la soberanía”

En el primer Consejo de Ministros están los primeros 11 jefes de cartera designados por el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Foto: Cortesía

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El equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, respondió este sábado al comunicado emitido por el Gobierno de Venezuela en las últimas horas, en el que este rechazó la posibilidad de una participación colombiana en las labores de reconstrucción tras los terremotos del pasado 24 de junio que afectaron amplias zonas de ese país. En un nuevo pronunciamiento, el gobierno entrante aseguró que las declaraciones de De la Espriella fueron realizadas “desde una perspectiva exclusivamente humanitaria y de cooperación regional” y negó que buscaran desconocer la soberanía venezolana.

La respuesta se conoció horas después de que el Gobierno de Delcy Rodríguez manifestara haber observado “con extrañeza” las recientes declaraciones de De la Espriella, en las que, según Caracas, el presidente electo pretendía “atribuirse amplias competencias en las labores de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos”.

En ese comunicado, el Ejecutivo venezolano reafirmó que corresponde “exclusivamente al Estado venezolano la conducción, planificación y ejecución del proceso de recuperación, reconstrucción y desarrollo integral de las zonas afectadas”. Además, aseguró que el país ha activado “todas sus capacidades nacionales”, incluidas las instituciones del Estado, la industria nacional, empresas públicas y privadas, así como el talento técnico y profesional para adelantar ese proceso. Aunque agradeció “las múltiples expresiones de solidaridad y apoyo” recibidas de gobiernos, organismos internacionales y pueblos hermanos, Venezuela señaló que, de considerarlo necesario, será el propio Estado venezolano el que establecerá alianzas de cooperación con empresas públicas y privadas internacionales.

En ese sentido, concluyó que “a la fecha no está prevista articulación alguna con el gobierno electo de Colombia”. Frente a ese pronunciamiento, el gobierno entrante sostuvo que las afirmaciones de De la Espriella fueron hechas con un propósito de cooperación y ayuda humanitaria. “En ningún momento se planteó desconocer la soberanía de Venezuela ni sustituir las responsabilidades que corresponden a sus autoridades”.

Asimismo, afirmó que la reconstrucción de las zonas afectadas “es un desafío de enormes proporciones que puede beneficiarse de la solidaridad internacional, de la experiencia técnica de países vecinos y de la participación de sus sectores productivos”, siempre “dentro de los mecanismos de cooperación que resulten procedentes y con pleno respeto por el derecho internacional”. El equipo del presidente electo agregó que Colombia dispone de capacidades “técnicas, logísticas y humanas”, entre ellas las de sus ingenieros militares y su sector privado, que “podrían contribuir de manera significativa a las labores de remoción de escombros, recuperación de infraestructura y reconstrucción”.

Sin embargo, precisó que ello ocurriría únicamente “si así llegaran a existir los canales institucionales y la voluntad de cooperación entre las partes”. Finalmente, el gobierno entrante reiteró que “las tragedias no distinguen fronteras ni ideologías” y sostuvo que, en esas circunstancias, “la solidaridad entre pueblos hermanos debe prevalecer sobre cualquier diferencia política”. En esa línea, manifestó que Colombia “mantendrá siempre su disposición de tender la mano al pueblo venezolano” y de respaldar las iniciativas de cooperación humanitaria que contribuyan a proteger la vida, acelerar la recuperación de las comunidades afectadas y fortalecer la estabilidad de la región.

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