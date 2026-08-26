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26 de agosto de 2026 - 11:17 p. m.

¿De la Espriella se quedó con las mayorías en el Consejo Electoral? Esto dejó la votación

El nuevo Consejo Nacional Electoral tiene siete magistrados afines al gobierno de Abelardo de la Espriella y dos puestos para la oposición del Pacto Histórico. La votación demostró que los tradicionales siguen siendo determinantes para el Ejecutivo y que los verdes de Carlos Amaya están más que dispuestos a darle su guiño. Así quedó conformado el tribunal electoral.

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María José Barrios Figueroa

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