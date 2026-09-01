Alianza Verde afronta más fracturas y debate postura frente a gobierno De la Espriella

El partido Alianza Verde se alista para tomar decisión sobre postura frente a gobierno de Abelardo de la Espriella. Independencia u oposición son sus alternativas.
Foto: El Espectador
Una de las reuniones más trascendentales para el futuro político de la Alianza Verde está citada para el próximo 3 de septiembre. Se tiene previsto que allí se decida si el partido hará parte de los sectores de la oposición o tomará una postura de independencia frente al gobierno de Abelardo de la Espriella. Y no es un tema menor, pues todo se da en medio de una dura confrontación interna y de nuevas heridas que quedaron de las primeras movidas en el Congreso.
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Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
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