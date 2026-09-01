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Alianza Verde afronta más fracturas y debate postura frente a gobierno De la Espriella

La disputa entre declararse en oposición o independencia puso nuevo foco en las disputas internas de ese partido. Tres bloques políticos velan por sus intereses y jugarán sus cartas en la próxima que será clave para el futuro de ese partido. Proceso de división sigue su marcha en instancias jurídicas.

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Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
01 de septiembre de 2026 - 11:03 a. m.
El partido Alianza Verde se alista para tomar decisión sobre postura frente a gobierno de Abelardo de la Espriella. Independencia u oposición son sus alternativas.
El partido Alianza Verde se alista para tomar decisión sobre postura frente a gobierno de Abelardo de la Espriella. Independencia u oposición son sus alternativas.
Foto: El Espectador

Una de las reuniones más trascendentales para el futuro político de la Alianza Verde está citada para el próximo 3 de septiembre. Se tiene previsto que allí se decida si el partido hará parte de los sectores de la oposición o tomará una postura de independencia frente al gobierno de Abelardo de la Espriella. Y no es un tema menor, pues todo se da en medio de una dura confrontación interna y de nuevas heridas que quedaron de las primeras movidas en el Congreso.

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Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
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