Así se cocina petición de De la Espriella para que transmisión de mando sea en base militar

Abelardo de la Espriella realizó su primer empalme regional en Cúcuta con el gobernador de Norte de Santander y los 40 alcaldes. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Todos los diálogos que se vienen realizando entre el Congreso que se posesionará el próximo 20 de julio y la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella, tienen un trasfondo que supera la construcción de mayorías legislativas.

La razón es que será ese cuerpo parlamentario el que dé el sí a la transmisión de poder en una guarnición militar, un acto protocolario que viene pidiendo el entrante mandatario y que ya comenzó a construirse.

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