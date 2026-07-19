“De la Espriella tiene autonomía relativa frente a los Char”: profesor Jairo Parada

“(En Barranquilla) no hay controles democráticos reales sobre sus conductas (de los Char). En cuanto a De la Espriella, todavía está por verse lo que sucederá”, dice el profesor Jairo Parada. Foto: Archivo Particular

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Es conocido el control que la familia Char ejerce sobre Barranquilla y el Atlántico, en donde maneja operaciones comerciales privadas de significativo volumen, al tiempo que dirige las actividades los presupuestos públicos de la ciudad y el departamento. Tampoco es un secreto que los Char apoyaron la candidatura del presidente electo. Establecer la sede del gobierno nacional ahí, ¿implica, para usted, una unión riesgosa de poderes particulares y oficiales, locales y nacionales? O ¿habrá disputa de dominios?

El sector de los Char adhirió a la campaña de De la Espriella en las semanas anteriores a la segunda vuelta, y después de fracasar en su respaldo a Paloma Valencia, que se “quemó” en la primera vuelta. El presidente electo tiene, entonces, autonomía relativa frente a ese clan a pesar de que le ha entregado participación ministerial. De otro lado, la personalidad del mandatario no permite suponer que sea fácilmente manipulable. Lo cierto es que su triunfo sorprendió en el Caribe debido a que, aquí, nunca creímos posible que lograra su objetivo de llegar a la Presidencia porque lo veíamos como un personaje peculiar. Ahora bien, tampoco creo que se presente una disputa entre él y los Char. Van a colaborar entre sí.

¿No es un hecho que los Char adhirieron a De la Espriella desde el inicio? Según lo que se oye en los mentideros, esa familia siempre apoyó a De la Espriella aunque no públicamente porque querían guardar las apariencias frente a Uribe. No sería raro: el clan Char y el presidente electo son amigos y aliados en diferentes causas, desde hace varios años…

El fenómeno del crecimiento de De la Espriella se produjo con independencia del influjo de los Char. Lo que sí es cierto es que, antes de la primera vuelta, el mandatario entrante y el padre del clan, Fuad, sostuvieron varias conversaciones, pero bajo el supuesto de que Cambio Radical apoyaría a Paloma Valencia hasta la primera vuelta. Al menos, eso se habló oficialmente. La adhesión a De la Espriella se anunció, como dije, para la campaña de la segunda vuelta. Entonces, reitero que el presidente entrante tiene autonomía relativa frente al poder local porque gana en primera vuelta sin el apoyo público de los Char. Puede ser que los electores de base del charismo hayan votado desde el principio por De la Espriella pero eso no cambia el hecho de que la familia haya adherido a Paloma Valencia, así hubiera sido de manera formal.

De la Espriella ya ha nombrado dos ministros que pertenecen al grupo de la poderosa familia: Elsa Noguera (Transporte) y Mauricio Gómez Amin (Comercio); además, incluyó en su primer gabinete a Iván Cancino como su ministro de Justicia. Hay que recordar que Cancino es el abogado defensor de Arturo Char (hermano de Álex, el alcalde) en la Corte Suprema. Hay otros barranquilleros en fila para entrar al nuevo gobierno, entre estos, la hija del presidente del partido Conservador, Efraín Cepeda, también oriundo de esa ciudad ¿Estamos ante un caso de pago de favores y cumplimiento de compromisos previos?

No creo. Públicamente, De la Espriella se ha mostrado celoso de su autonomía. Esos nombramientos pueden obedecer a una decisión pragmática para afianzar alianzas en el Congreso ante la fortaleza representativa del Pacto Histórico. La consolidación de mayorías parlamentarias es estratégica para el gobierno entrante. No hay que olvidar que la facción congresional de Salvación Nacional – que avaló al mandatario electo -, es minúscula.

Con el fallecimiento de Germán Vargas Lleras, jefe nacional de Cambio Radical, los Char parecen ser los líderes indiscutibles de ese partido lo que reforzaría la tesis de que siempre apoyaron a De la Espriella, pues, como lo anunció la hija de Vargas, este iba a adherir al candidato. ¿Es cierto que la bajísima votación de Paloma Valencia en Barranquilla y Atlántico tuvo que ver con esta realidad?

Creo que, muy a pesar de lo que oficialmente dijeran las directivas de Cambio Radical, los barranquilleros votaron como les pareció. Pero, también hay que tener claro que los clanes locales y regionales no invierten mucho esfuerzo y dinero en las elecciones presidenciales. Ellos participan en las contiendas nacionales, pero no con el esfuerzo y la dinámica de las elecciones locales, cuando pueden votar por miembros de su círculo en Senado, Cámara, gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas. En estos casos, sí hacen uso de todos los mecanismos de poder y dinero que poseen.

La oficina de abogados que funciona en Barranquilla hace años y que lleva el nombre del presidente electo, ¿es influyente por la cantidad y calidad de clientes locales que representa?

No creo que tenga tanta incidencia y no es muy conocida aquí. Lo que se sabe es que sus clientes han sido personajes extraños y llenos de problemas jurídicos. La influencia local de ese bufete fue marginal y por eso sorprende más, el ascenso político de De la Espriella a la Presidencia.

Como se ha dicho en varios medios de comunicación, el antes abogado litigante De la Espriella, ha sido apoderado y ha atendido asuntos legales de los Char, en particular, del actual alcalde y de su cuñado Nule. Su bufete también ha tenido contratos con la alcaldía ¿Se conocen públicamente, estos datos en Barranquilla?

La verdad es que no se conocían mucho esos nexos antes del triunfo del presidente electo. En realidad, la ciudad no sabe mucho, todavía, sobre este tema.

Tal como usted ve hoy, la situación política ¿la alianza De la Espriella – Char, fortalece al uno y a los otros o los perjudica a todos?

Todos se fortalecen por ahora. No sabemos en el futuro.

Hace poco, la Corte Suprema acusó a Arturo Char, hermano del alcalde e hijo de Fuad, jefe del clan, de cometer dos delitos: corrupción al sufragante y concierto para delinquir. Se trata del mismo caso de compra masiva de votos en 2018, que tiene en la cárcel a Aida Merlano. Esta noticia, ¿repercutirá en el apoyo de los barranquilleros hacia ellos?

Son hechos que indudablemente afectan la imagen del charismo en el Caribe y en el país. Pero eso no significa que a los movimientos políticos alternativos (otros partidos y movimientos) les vaya a quedar fácil derrotarlos en las votaciones locales, pese a que se reconozca que han perdido fuerza electoral. Siempre he pensado que la “lealtad incondicional” de los barranquilleros con el clan, obedece – además del manejo de la alcaldía y la gobernación -, al manejo ideológico y político de la ciudad por parte de la familia que se basa, en buena medida, en su tradicional dirección del Junior y de los carnavales que son de pleno arraigo popular: muchos votantes no arriesgarían estos patrimonios culturales eligiendo nuevas fórmulas. Hasta a Jaime Pumarejo (exalcalde de Barranquilla y exmiembro charista), cuando intentó “independizarse” de los Char, le fue muy mal. En esta ciudad falta mucha educación política.

Aun manteniendo el control, me pregunto si la mala reputación de la familia terminará con su hegemonía regional, tarde o temprano…

No creo, al menos por ahora. Además de los factores que le permiten controlar la población, también están los elementos culturales de que le hablé, y que le dan bases al apoyo electoral que le permite mantener los gobiernos distrital y departamental. Como le decía, el control de los carnavales o de cualquier otro espacio cultural en la ciudad, por ejemplo, los conciertos de figuras musicales, constituyen un fuerte elemento de cohesión que la familia sabe aprovechar en su beneficio.

¿En cuáles sectores económicos de la región atlanticense tiene intereses la familia y en cuáles domina el mercado local?

Los Char se iniciaron en el capitalismo comercial (Las Olímpicas) pero se han convertido en un grupo económico poderoso a nivel regional, aunque les falta mucho para ser conglomerado nacional, a pesar de que han consolidado sus inversiones en la industria y en el sector financiero con Serfinanza. Dominan la intermediación comercial, aunque hoy enfrentan la dura competencia de los supermercados ARA y D1 que, como gigantes multinacionales que son, están pisándoles fuerte los talones. Además, los Char dominan también la contratación pública. Y esto les permite apalancar sus inversiones.

¿Cuál es la estrategia que han desarrollado para “apalancar” los intereses de sus negocios familiares, y manejar simultáneamente la contratación pública sin que haya ninguna investigación judicial de fondo sobre las evidentes incompatibilidades y conflictos de interés que existen?

Con acuerdos en el Concejo y ordenanzas en la Asamblea, han creado un esquema de sociedades de economías mixtas en el sector público en las que mantienen el control de la gestión en manos de funcionarios de su grupo. Mediante concesiones que se entregan por muchos años, más el control de la gestión que la composición accionaria les permite, también manejan las instancias estatales. Las grandes obras se hacen de manera efectiva. Y por eso, ganan la admiración ciudadana. Pero no existen veedurías que logren investigar y cuestionar el valor real de las inversiones. En Barranquilla, la sociedad civil es casi inexistente, y no hay ONGs fuertes que supervisen la contratación pública porque tampoco hay recursos para ellas y es difícil vivir de esas actividades, además del temor que invade a quienes se dedican a esa tarea. También hay que advertir que los abogados o los periodistas que tratan de entrar en estos terrenos, son satanizados y ahogados en sus actividades. Es una labor que tendrían que desarrollar ONGs nacionales o internacionales con recursos del exterior.

Entonces, ¿no existen controles democráticos sobre las conductas pública y privadas de la familia Char, situación que también cubriría las actuaciones de De la Espriella?

No hay controles democráticos reales sobre sus conductas. Es cierto. Todas las entidades públicas de vigilancia están permeadas por miembros de su grupo. Por tanto, no cumplen con sus funciones. En cuanto a De la Espriella, todavía está por verse lo que sucederá.

¿Los medios de comunicación locales, ¿no se ocupan en investigaciones de este tipo que afecten a la familia Char o al poder político local, en particular?

Muy poco, debido a la autocensura que practican por el miedo a las demandas y a la cancelación de negocios. En la telaraña de los contratos locales públicos y privados, nadie quiere arriesgarse a sufrir persecuciones jurídicas o económicas por ese motivo. De manera que la “prudencia” se hace indispensable. Por esto, es clave el rol que los medios nacionales pueden jugar al respecto. Hacerlo desde acá, significa un “suicidio”.

¿Qué les sucedería a medios y periodistas que fisgoneen los asuntos de la familia?

Sufren asfixia económica y aislamiento social. Quienes informen o litiguen en contra de intereses de los Char, son marginados y no vuelven a ser contratados por nadie.

Y la academia, universidades, los investigadores sociales o los centros de pensamiento, ¿se ocupan de analizar las relaciones del poder dominante en Barranquilla o el tema también está vedado en esos espacios?

La academia que no ha sido cooptada por el charismo, sí ofrece este tipo de análisis, pero siempre con la restricción de los recursos y los peligros que ello supone porque está sometida a perder los dineros que se gestionan ante el distrito o la gobernación, por lo cual sus actividades también son limitadas. No diría que el tema esté vedado pero sí se desarrolla, de nuevo, con “prudencia” por los impactos económicos que pueden sufrir estos centros de pensamiento.

Así como el Pacto Histórico se fortaleció en el país, también tuvo una importante votación en Barranquilla y Atlántico. Aunque en el futuro inmediato la alianza de facto entre los Char y De la Espriella será poderosa y dominará la política en la región, el partido de izquierda ¿les podría arrebatar terreno?

El Pacto Histórico ha sabido capitalizar el desprestigio de los Char, pero le falta consolidar un liderazgo convincente que atraiga, no solo a los sectores populares, sino a los sectores medios y empresariales. Hasta la fecha, sus nuevas figuras no convencen del todo y los parlamentarios que han elegido no resultan muy atractivos. Además, los escándalos de ese partido que ha logrado tener votaciones significativas en el Caribe, por ejemplo, las aventuras de Nicolás Petro, también lo han afectado.

¿Es cierto que las clases medias y sobre todo las altas inclinaron la balanza en contra de Iván Cepeda y del Pacto Histórico?

Así es. Si se examina por zonas electorales la votación en Barranquilla, los sectores medios y altos votaron mayoritariamente por De la Espriella y los sectores populares se inclinaron de manera masiva por Cepeda. El fraccionamiento electoral por clases sociales de Barranquilla es un fenómeno muy interesante que habrá que examinar con mayor detenimiento.

Entonces, ¿también es cierto que la clase social alta y los sectores empresariales y gremiales se activaron como nunca antes en la recién pasada campaña presidencial para impedir el triunfo de Cepeda y apalancar el de De la Espriella?

Totalmente cierto. Para esos sectores era claro que la votación en esta región era decisiva para el triunfo de De la Espriella. Y se movilizaron en ese sentido.

Urbanistas protestan por posible uso de La Aduana como sede presidencial

La decisión del presidente electo de permanecer en Barranquilla después de su triunfo en segunda vuelta, además de anunciar que esa ciudad sería la sede de su gobierno, ¿ha provocado cambios en la cotidianidad urbana? Por ejemplo, ¿impacto en la movilidad, en el área de seguridad pública o en la circulación?

Todavía no se siente mayor impacto. En la medida en que la sede presidencial no se ha concretado, lo que se observa, por ahora, es mayor movimiento de pasajeros importantes de Bogotá. Se ha dicho que se usaría la Plaza de la Aduana como despacho del presidente por ofrecimiento del alcalde Char, pero me temo que no reúne las condiciones: se trata de un edificio cultural que, si se ocupa en funciones políticas y gubernativas, terminaría bloqueado para las actividades actuales, por ejemplo, las tareas de los investigadores y lectores de la Biblioteca Luis Eduardo Nieto Arteta. Los urbanistas de Barranquilla ya han protestado contra esa decisión. Además, la edificación no reúne las condiciones de seguridad que se exigen para la protección de un jefe de Estado. Y, de otro lado, la oficina personal del presidente electo, aquí, en Barranquilla tampoco serviría pues congestionaría una zona comercial muy importante.