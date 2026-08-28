De la Espriella prepara batalla en el Congreso para aprobar su presupuesto: ¿tiene mayorías?

Debate en la plenaria del Senado para la aprobación del presupuesto del 2026, por COP 546,9 billones. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Septiembre será el mes donde Abelardo de la Espriella inicie su camino en el primer pulso a largo plazo en el Capitolio; se trata de la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el año 2027, que pasó de COP 575,6 billones en la versión presentada por Gustavo Petro a COP 634,9 billones en esta nueva administración. Para ello, su cruzada deberá enfrentar a las comisiones económicas conjuntas y luego una plenaria del Congreso donde solo acumula victorias.

La nueva propuesta del Gobierno presentada el pasado jueves 27 de agosto por el...