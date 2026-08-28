De la Espriella prepara batalla en el Congreso para aprobar su presupuesto: ¿tiene mayorías?

Debate en la plenaria del Senado para la aprobación del presupuesto del 2026, por COP 546,9 billones.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Septiembre será el mes donde Abelardo de la Espriella inicie su camino en el primer pulso a largo plazo en el Capitolio; se trata de la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el año 2027, que pasó de COP 575,6 billones en la versión presentada por Gustavo Petro a COP 634,9 billones en esta nueva administración. Para ello, su cruzada deberá enfrentar a las comisiones económicas conjuntas y luego una plenaria del Congreso donde solo acumula victorias.
La nueva propuesta del Gobierno presentada el pasado jueves 27 de agosto por el...
Por Nicolás Torres García
Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
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