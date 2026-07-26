De la Espriella y el uribismo: se agita la pelea por liderar la derecha | La Mesa Redonda

Así va la pelea entre el uribismo y las fuerzas de Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo Particular

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La instalación del nuevo Congreso trajo consigo una disputa que no estaba en las cuentas de varios sectores. Pese al respaldo que le cantó el Centro Democrático al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, los choques en redes sociales, la elección del presidente del Senado y las posturas de algunos senadores uribistas frente a las propuestas del mandatario entrante han desatado una puja por ser la voz cantante de la derecha.

Este domingo, el foco de la pelea se centró en el senador uribista Rafael Nieto, quien se opuso a una posesión de De la Espriella en un recinto militar y, además, habló de derrotar al abelardismo en lo que él mismo ha llamado una “guerra sucia” contra su partido. Aunque Nieto matizó sus declaraciones, integrantes de su misma bancada se han apartado de sus palabras.

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En ambas esquinas reconocen que, más allá de un choque por las declaraciones o lo que publican en redes sociales los influenciadores de los dos sectores, lo que está en disputa es liderar a la derecha de cara a un nuevo proceso electoral, el que se llevará a cabo en 2027 por el poder de alcaldía y gobernaciones.

Este fue el tema central de la edición más reciente de La Mesa Redonda de El Espectador, que puede revivir a continuación.

Así va la pelea entre el uribismo y el abelardismo por liderar la derecha

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