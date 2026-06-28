Esta es la Colombia que traza De la Espriella desde el 7 de agosto: potencia lo simbólico

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo asumirán como presidente y vicepresidente, respectivamente, a partir del próximo 7 de agosto. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El país decidió cambiar de modelo, dar un nuevo giro y pasar al otro extremo del péndulo político. Abelardo de la Espriella es la cara de una nueva derecha y el próximo 7 de agosto recibirá el poder de la izquierda que Gustavo Petro no logró reelegir. Y aunque el tradicional empalme pinta tortuoso, Colombia ya comenzó a andar hacia lo que serán los próximos cuatro años de gobierno.

En ese escenario los símbolos también serán determinantes. El 7 de agosto, cuando se dé el relevo oficial del poder, habrá una ceremonia que va más allá de la Plaza...