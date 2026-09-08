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De la Espriella y Rubio fijaron las bases de una nueva era en la relación bilateral

Bajo la consigna de los llamados “Acuerdos de Barranquilla”, Colombia y Estados Unidos definieron los compromisos y peticiones que guiarán su cooperación durante los próximos cuatro años. Aunque se lograron acuerdos económicos y promesas de inversión en seguridad, los aranceles quedaron pendientes.

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David Efrén Ortega
David Efrén Ortega
09 de septiembre de 2026 - 12:29 a. m.
El presidente Abelardo de la Espriella y el Secretario de Estado, Marco Rubio, se reunieron en Barranquilla.
El presidente Abelardo de la Espriella y el Secretario de Estado, Marco Rubio, se reunieron en Barranquilla.
Foto: Joel_Gonzalez

Pasaron cuatro años desde la última visita de un funcionario de la cúpula del gobierno estadounidense a Colombia. En esa oportunidad, el 3 de octubre de 2022, Antony Blinken, entonces secretario de Estado del demócrata Joe Biden, llegó a Bogotá para decirle a Gustavo Petro, hoy expresidente, que la Casa Blanca respaldaba su enfoque “holístico” en la lucha contra las drogas. Este martes se repitió la escena, pero con nuevos personajes, una locación distinta y, principalmente, con una agenda radicalmente opuesta a la de la visita anterior. Y se...

David Efrén Ortega

Por David Efrén Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
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Marco Posada(53341)Hace 11 minutos
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