De la Espriella y Rubio fijaron las bases de una nueva era en la relación bilateral

El presidente Abelardo de la Espriella y el Secretario de Estado, Marco Rubio, se reunieron en Barranquilla. Foto: Joel_Gonzalez

Pasaron cuatro años desde la última visita de un funcionario de la cúpula del gobierno estadounidense a Colombia. En esa oportunidad, el 3 de octubre de 2022, Antony Blinken, entonces secretario de Estado del demócrata Joe Biden, llegó a Bogotá para decirle a Gustavo Petro, hoy expresidente, que la Casa Blanca respaldaba su enfoque “holístico” en la lucha contra las drogas. Este martes se repitió la escena, pero con nuevos personajes, una locación distinta y, principalmente, con una agenda radicalmente opuesta a la de la visita anterior. Y se...