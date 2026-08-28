De la Espriella busca mostrar resultados tangibles para reestructurar relación con EE. UU.

Todavía no se ha concretado la posibilidad del encuentro entre los presidentes Abelardo de la Espriella (Colombia) y Donald Trump (Estados Unidos). Foto: Agencia EFE

El giro en el manejo de la política exterior de Abelardo de la Espriella tiene un capítulo especial a nombre de Estados Unidos. Por ello es que en las últimas horas se han concretado varias movidas que reafirman que buscan más guiños de la Casa Blanca de Donald Trump y el Ejecutivo ha emprendido operativos más fuertes contra las disidencias y los acercamientos que permitirían, eventualmente, las operaciones conjuntas con tropas estadounidenses.

No es casualidad que el mismo día que el jefe del Comando Sur del Ejército de Estados...