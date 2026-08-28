De la Espriella busca mostrar resultados tangibles para reestructurar relación con EE. UU.

Todavía no se ha concretado la posibilidad del encuentro entre los presidentes Abelardo de la Espriella (Colombia) y Donald Trump (Estados Unidos).
Foto: Agencia EFE
El giro en el manejo de la política exterior de Abelardo de la Espriella tiene un capítulo especial a nombre de Estados Unidos. Por ello es que en las últimas horas se han concretado varias movidas que reafirman que buscan más guiños de la Casa Blanca de Donald Trump y el Ejecutivo ha emprendido operativos más fuertes contra las disidencias y los acercamientos que permitirían, eventualmente, las operaciones conjuntas con tropas estadounidenses.
No es casualidad que el mismo día que el jefe del Comando Sur del Ejército de Estados...
Por María José Barrios Figueroa
Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
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