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De la Espriella busca mostrar resultados tangibles para reestructurar relación con EE. UU.

El presidente Abelardo de la Espriella firmó cinco extradiciones de jefes criminales al mismo tiempo que uno de los altos mandos militares de Estados Unidos estaba en Colombia para trazar la ruta de la estrategia de seguridad conjunta. Mientras el Ejecutivo allana la posibilidad de operaciones con apoyo estadounidense, también apunta a reducir aranceles y a la certificación en la lucha contra las drogas.

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María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
28 de agosto de 2026 - 02:15 a. m.
Todavía no se ha concretado la posibilidad del encuentro entre los presidentes Abelardo de la Espriella (Colombia) y Donald Trump (Estados Unidos).
Todavía no se ha concretado la posibilidad del encuentro entre los presidentes Abelardo de la Espriella (Colombia) y Donald Trump (Estados Unidos).
Foto: Agencia EFE

El giro en el manejo de la política exterior de Abelardo de la Espriella tiene un capítulo especial a nombre de Estados Unidos. Por ello es que en las últimas horas se han concretado varias movidas que reafirman que buscan más guiños de la Casa Blanca de Donald Trump y el Ejecutivo ha emprendido operativos más fuertes contra las disidencias y los acercamientos que permitirían, eventualmente, las operaciones conjuntas con tropas estadounidenses.

No es casualidad que el mismo día que el jefe del Comando Sur del Ejército de Estados...

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
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