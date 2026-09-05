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La gobernabilidad de De la Espriella ya suma 141 votos en el Congreso: así están las cargas

Son ocho partidos, hasta el momento, los que se han declarado de gobierno ante el Consejo Nacional Electoral, lo que le da al Ejecutivo de Abelardo de la Espriella casi la mitad de todos los votos en el Congreso a favor. Eso sí, varios de los oficialistas ya le dejaron claro que la negociación será vital y los ministros tendrán que entrar al tire y afloje. La oposición, con 72 escaños, entrará a disputar el voto a voto. Su prueba de fuego será el presupuesto.

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María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
05 de septiembre de 2026 - 01:47 p. m.
El presidente Abelardo de la Espriella configuró las mayorías en el Congreso para tener mayor gobernabilidad.
El presidente Abelardo de la Espriella configuró las mayorías en el Congreso para tener mayor gobernabilidad.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El grueso de los partidos con los que se tiene que entender el presidente Abelardo de la Espriella en el Congreso ya tomó una decisión sobre su posición frente al Ejecutivo. Aunque el plazo final para hacerlo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) vence este lunes, ocho agrupaciones ya hacen parte de las filas oficialistas, mientras que cuatro se declararon como oposición y dos están entre los independientes. En cuentas sencillas, las cifras de los gobiernistas le dan margen de maniobra a la administración para aprobar sus proyectos, pero...

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
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Olegario (51538)Hace 3 minutos
Por ahora la tiene cuesta arriba la denominada oposición, y si bien no se trata de una “aplanadora” gobiernista, el señor ADLE cuenta en este momento con los votos necesarios para hacer aprobar sus proyectos.
Julio César Medina Morillo(69508)Hace 49 minutos
El " milagro" que logra la censurada y vilipendiada MERMELADA. No sin razòn se afirma que la nuestra es una democracia " de estòmago".
Sebastián Ponce(62894)Hace 1 hora
Veremos cuánto dura la "alianza"
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