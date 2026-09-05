La gobernabilidad de De la Espriella ya suma 141 votos en el Congreso: así están las cargas

El presidente Abelardo de la Espriella configuró las mayorías en el Congreso para tener mayor gobernabilidad.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
El grueso de los partidos con los que se tiene que entender el presidente Abelardo de la Espriella en el Congreso ya tomó una decisión sobre su posición frente al Ejecutivo. Aunque el plazo final para hacerlo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) vence este lunes, ocho agrupaciones ya hacen parte de las filas oficialistas, mientras que cuatro se declararon como oposición y dos están entre los independientes. En cuentas sencillas, las cifras de los gobiernistas le dan margen de maniobra a la administración para aprobar sus proyectos, pero...
Por María José Barrios Figueroa
Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
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