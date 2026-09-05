La gobernabilidad de De la Espriella ya suma 141 votos en el Congreso: así están las cargas

Son ocho partidos, hasta el momento, los que se han declarado de gobierno ante el Consejo Nacional Electoral, lo que le da al Ejecutivo de Abelardo de la Espriella casi la mitad de todos los votos en el Congreso a favor. Eso sí, varios de los oficialistas ya le dejaron claro que la negociación será vital y los ministros tendrán que entrar al tire y afloje. La oposición, con 72 escaños, entrará a disputar el voto a voto. Su prueba de fuego será el presupuesto.