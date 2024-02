Debate de reforma pensional en la plenaria será anunciado en la última semana de febrero

Iván Name dijo que no hay ninguna actitud dilatoria con el proyecto de iniciativa gubernamental. Foto: Óscar Pérez

En medio del reinicio formal de las sesiones en el Congreso, el presidente del Senado, Iván Name (Alianza Verde), tomó la decisión de no agendar el segundo debate de la reforma pensional para la semana entrante. A algunos parlamentarios les tomó por sorpresa la decisión ya que consideraron que podría tratarse de una estrategia para dilatar el proceso.

Así se lo preguntó su copartidario, el senador Inti Asprilla: “quisiera saber, señor presidente, y tener absoluta claridad sobre por qué no se anunció la reforma pensional. Iniciamos un mes antes, el 16 de febrero, y la ciudadanía espera que empecemos con los debates”, dijo.

Al respecto, Name dijo que no hay ninguna actitud dilatoria y aseguró que la decisión de no anunciar el debate fue a solicitud de las ponentes: las senadoras Martha Peralta (Pacto Histórico), Norma Hurtado (Partido de la U) y Lorena Ríos (Colombia Justa Libres).

“Nos dimos a la tarea de sentarnos a buscar las aproximaciones y realmente no llegamos a una discrepancia mayor porque estamos en la búsqueda de que las cosas puedan ser según la mayoría del Senado. De la reforma pensional, lo puede decir la presidenta de la Comisión Séptima (Peralta), lo que hemos tratado de hacer es que no se hunda, contra el pronóstico de tantos”, dijo Name.

Y es que, las bancadas todavía no harían terminado de revisar con tranquilidad el texto, ni habrían logrado llegar a consensos, por lo que fueron las mismas ponentes las que pidieron más tiempo. Según Name, el plazo será de unos días de esta semana que entra para entrar de lleno a anunciar y empezar la discusión.

Así las cosas, el debate sería anunciado para la semana del 26 febrero, que es la última del mes, en el que se estudiarían tres ponencias en distintos sentidos: la de Martha Peralta es la ponencia positiva, la de Hurtado es sustitutiva, pues busca que los colombianos coticen en Colpensiones no hasta los tres salarios mínimos -como lo indica la del gobierno-, sino a 1,5 salarios mínimos mensuales. Y, la de la senadora Lorena Ríos es la ponencia de archivo.

La reforma pensional deberá ser aprobada antes del 20 de junio de 2024 en los tres debates faltantes, por lo que el Gobierno está en una carrera contra el tiempo. De no ser considerada y aprobada en ese plazo por la Plenaria del Senado, por la Comisión Séptima de la Cámara y por la Plenaria de la Cámara, sería archivada por falta de tiempo, de acuerdo con el reglamento del Congreso.

