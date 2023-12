Debate en Congreso contra el Canciller: así va el caso por líos con los pasaportes

El canciller Álvaro Leyva asistió al debate de control político al que fue citado por la Comisión Segunda del Senado. Varios congresistas, incluyendo algunos del Pacto Histórico, le reclamaron su ausencia en citaciones pasadas. Foto: Óscar Pérez

Este miércoles, en debate de control político citado por la Comisión Segunda del Senado por la licitación de pasaportes con Thomas Greg & Sons, el canciller Álvaro Leyva aseguró que no lo habían citado antes para tratar este tema y esquivó varias preguntas que le hicieron los congresistas, asegurando que “no se han leído las resoluciones”.

En medio del cruce de cuestionamientos, Leyva acusó a Gloria Flórez, del Pacto Histórico, —quien le estaba formulando cuestionamientos— de “hacer debates sin conocer el contenido”. La molestia de la senadora fue tal, que le exigió respeto y le contestó que “parte del machismo está en que le responda a una mujer que no está documentada”.

En su intervención también le recordó que “ustedes no vinieron como Cancillería a hacernos debate de control político a nosotros; sino al contrario”. Y aunque el debate no giró en torno únicamente a la licitación de pasaportes, sí fue el reclamo principal de toda la Comisión.

Leyva se defendió de las posibles irregularidades, algunas reveladas por W Radio, y atacó al periodista Daniel Coronell. “La abogada de Juan Pablo Estrada —apoderado de Thomas Greg & Sons— tiene una amistad con Coronell de hace muchísimos años”. Sin embargo, los mismos congresistas interrumpieron la intervención para decirle que no estaba respondiendo los cuestionamientos de fondo de la licitación.

El senador Óscar Mauricio Giraldo (Conservador) le respondió que “el debate de control político no lo citó Daniel Coronell, fueron los senadores de la Comisión Segunda” y le pidió que diera contestara de fondo el cuestionario que le formuló la Comisión. El mismo reclamo le hizo el presidente de la Comisión Segunda, Lidio García, quien le dijo: “Vamos a centrarnos en la licitación y no en la entrevista de Coronell y lo que dijo Martha Lucía Zamora. Usted está evadiendo”.

Otro legislador que le reclamó a Leyva fue José Vicente Carreño, del Centro Democrático, y quien respaldó el reclamo de la senadora Flórez sobre la ausencia del canciller en los debates de control político pasados. “Usted miente. Lo hemos citado muchas veces, como consta en las actas de la comisión. No nos falte al respeto, usted ha sido indecoroso, indecente y no ha asistido. No le mienta a la opinión pública”, le dijo.

El senador José Luis Pérez, de Cambio Radical, también increpó a Leyva y le reclamó el nombramiento del embajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza, nombramiento que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó hace unas semanas por considerar que nunca cumplió con los requisitos para el cargo diplomático. “Qué fracaso de la Cancillería y el Gobierno”, le reclamó el congresista.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en 'Congreso a la mano'.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.