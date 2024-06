“Deberíamos exigirle al Senado que cumpla con su tarea”: reclaman respeto desde la Cámara

Plenaria de la Cámara de Representantes. Foto: Óscar Pérez

La sesión plenaria del Senado de este 18 de junio se levantó sobre las 5:30 p.m. y no se tocó el orden del día programado, relacionado con la consideración de proyectos en su último debate. De acuerdo con representantes a la Cámara, varias de esas iniciativas estarían a punto de hundirse y el Senado no quiere darles trámite.

“A sabiendas de que hay proyectos en cuarto debate que están a punto de hundirse y que quedan dos sesiones para lograr aprobación y por supuesto también conciliaciones. Nosotros, que tenemos nuestros proyectos en cuarto debate, deberíamos exigirle al Senado de la República que cumpla con su tarea”, fue la solicitud del representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal.

Según dijo, es lamentable que los proyectos no se hundan por falta de votos, sino porque el Senado no quiso debatirlos. “Es realmente es una falta de respeto con esta Cámara de Representantes que nosotros tengamos que ir a mendigar que nos paren bolas en el Senado de la República”, dijo.

En Plenaria del Senado nos falta el último debate para lograr #GanaderíaLibreDeDeforestación y #LeyDeLaMúsicaYA. Hemos estado al vaivén de los ordenes del día para lograr que sean incluidos y así aprobarlos.



Seguimos confiados que contaremos con las garantías de la Mesa… pic.twitter.com/TQD4kJipSb — Juan Carlos Losada (@JuanKarloslos) June 18, 2024

Además, sugirió que el Senado no estaría avanzando en el trámite por negligencia, ya que en la Cámara si se queda “hasta las 11:00 p.m. para sacar proyectos, lo hacemos, cuando son de iniciativa parlamentaria”. Y pidió a la mesa directiva de esa corporación que le envié una comunicación a la del Senado pidiendo respeto.

Otros representantes se sumaron a esa protesta. Y Alejando García, del partido Aliana Verde, señaló que “lo más frustrante es que se nos hundan por falta de discusión y no que perdamos por votos pero no porque no se discuta”.

Losada está pidiendo la aprobación en último debate la iniciativa de “Ganadería libre de deforestación”, que no fue agendado por la mesa directiva, que esta semana está presidida por Cambio Radical y Centro Democrático por el derecho que les da el Estatuto de la Oposición. También solicitaron el agendamiento del proyecto de Ley de la Música.

