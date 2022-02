“Decir que no hubo mermelada es no ver la realidad”: Pacho Santos sobre Duque

Al hablar de alianzas, “Pacho” asegura que, con tal de atajar a Petro, se va “con el que sea”. Foto: Gustavo Torrijos - El Espectador

El exvicepresidente y exembajador Francisco Santos habla con la tranquilidad que da ya no ser parte del Gobierno. Sin embargo, no puede ocultar la preocupación e incertidumbre que le genera la temporada electoral. Mientras repite, casi como un mantra, el riesgo del “populismo” en Colombia y que contra Gustavo Petro está dispuesto a apoyar “al que sea”, analiza a Óscar Iván Zuluaga, le coquetea a Federico Gutiérrez y la emprende contra su primo, el expresidente Juan Manuel Santos, a quien señala no solo de “meter mano” en las elecciones, sino del deterioro de las relaciones con Estados Unidos.

A meses de que el uribismo entregue el poder, en esta entrevista Pacho se aventura a hacer balances, y sin titubeos admite que al presidente Iván Duque “le quedó grande la seguridad” –una de las banderas del Centro Democrático– y reconoce que en este gobierno, aun cuando fue un mantra de campaña, sí hubo mermelada parlamentaria. Incluso, se atreve a hablar de Estados Unidos, criticando que “está distraidísimo” y que América Latina no es una prioridad. También hubo espacio para hablar de su salida de la Embajada de Estados Unidos por una supuesta injerencia en las elecciones de ese país y hasta de su hijo, el representante contracorriente del uribismo Gabriel Santos.

A poco más de un mes para las legislativas, y a cuatro para la primera vuelta presidencial, ¿qué lectura hace del papel de su partido?

Esto apenas está empezando. La campaña hay que dividirla en dos partes: Congreso y presidenciales. En las legislativas tendremos el gran reto de comunicación del Centro Democrático. Nuestra colectividad tiene que hacer una apuesta muy agresiva en algo que es verdad: que somos el único partido que en serio quiere parar el populismo. Colombia tiene ese susto, esa preocupación y hay que hacer explícito que somos la barrera al populismo, el obstáculo para que llegue a Colombia.

Se trata de un mensaje del que nadie se puede apropiar sino nosotros, porque eso ha sido nuestro partido y ahí hay un espacio gigantesco que, si se aprovecha bien y somos agresivos con el mensaje, permitirá que nos vaya muy bien en las elecciones al Congreso. Y no nos digamos mentiras: el partido no es de maquinarías, no las tenemos. Ha habido uno que otro parlamentario a los que el Gobierno le dio muchas cosas, pero ninguno de ellos va ahí, cosa que me parece que es buena. Ninguno con los que el Gobierno fue muy generoso en burocracia va a ir y es un buen mensaje para el Centro Democrático, porque volvemos a lo que somos.

Luego de esto, con tres millones de votos y con un muy buen número de senadores y representantes, Óscar Iván empieza a tener la fuerza que necesitamos que tenga para que comiencen a verlo, porque hoy entre tantos no lo ven. Por eso yo no voy a votar por la consulta, votaré por el Centro Democrático.

Usted fue, nada menos, que vicepresidente del gobierno Uribe, uno de los fundadores del partido y más recientemente embajador en Estados Unidos. ¿En esta campaña qué rol está jugando?

Nada. Yo jugué un solo rol: convencer al presidente (Álvaro Uribe) de que metiera dos colombovenezolanos a la lista al Congreso, porque esos tres millones de venezolanos acá necesitan representación. Fue el único partido que lo hizo. Tenemos un candidato a la Cámara en el Valle y otro al Senado, y les voy a ayudar. Ya les conseguí un estratega, el partido les va a ayudar con tiquetes, porque no tienen plata y he hablado con varios venezolanos para que los apoyen. Eso ha sido en lo único en lo que he participado y lo hago porque creo que sí se necesita ese espacio.

¿Y por qué no ha querido involucrarse de lleno y asumir un papel más protagónico, justamente por su peso en el partido?

Porque estoy pensando en temas de más grueso calibre. Estoy pensando en China, Rusia o Irán. Toda esa nueva batalla geopolítica que está sucediendo en el continente y que nadie se da cuenta. Es una batalla en la que las libertades están en muchísimo riesgo. Hoy tengo un seminario súper cerrado sobre China y América Latina. Soy uno de los exponentes y voy a contar cómo el poder de China ha ido creciendo y cómo se está convirtiendo en una franca amenaza a la soberanía de muchos países. De hecho, ya la han venido ejerciendo, por ejemplo, en Ecuador o Brasil. Ahí es donde está la batalla, de verdad y de largo plazo, para salvar las libertades en América Latina.

El presidente Uribe ya está acá. El partido está. Gabriel (Santos) está. Hay mucha gente para la campaña y el paso por Estados Unidos sí me dejó esa mirada geoestratégica a los problemas de América Latina. Estoy metido en eso.

Por supuesto es un tema de primer orden, pero ahora en plena campaña ¿no sería más relevante para el partido verlo metido de lleno?

Sí, sí. Y ahora que estoy aterrizando, porque estuve por fuera, voy a hablar con el presidente (Uribe) para ver qué papel quiere él que yo juegue. Mi lealtad es con el presidente Uribe y con el partido. En eso soy de una sola pieza. No me desvío, no tengo ningún zigzag. Tenemos una conversación prontamente para ver cómo puedo ayudarle.

Le quiero ser muy sincero: mi herencia política tiene que ser dejar un Centro Democrático y una centroderecha fuerte, seria, decente y con responsabilidad frente a los retos que tiene Colombia y también América Latina.

Sin menospreciar esa experiencia internacional, ¿en qué otros frentes cree que puede aportar?

Puedo ayudar mucho en Bogotá. En varias campañas he ayudado a liderar cosas en la ciudad. A Óscar Iván también le dije cómo podía ayudarle, que qué necesita él. Estoy ayudando a atraer expertos en temas de predicción política y toda esa nueva ingeniería de algoritmos. Estoy acercando al partido y a la campaña a eso para tener más elementos. El presidente Uribe tiene un olfato increíble y estoy esperando tener el tiempo de poderlo ver y decirle dónde me quiere.

¿Hace mucho no habla con el expresidente Uribe?

Hablé con él el pasado domingo, pero sobre un tema específico: justamente sobre una empresa de algoritmos, para que él conociera eso. Es que es muy novedoso lo que están haciendo, pero no hemos tenido tiempo de sentarnos a hablar sobre otros temas, porque estaba en la Embajada, en la Universidad de Florida y luego en México casi tres semanas.

Frente a la candidatura de Zuluaga, ¿qué lectura hace? ¿cree que sí puede llegar en solitario sin necesidad de una coalición como el Equipo por Colombia, que además dicen que lo vetó?

Uno no puede estar donde no quieren que uno esté. Óscar Iván, si nos va muy bien en las elecciones de Congreso, se va a crecer muchísimo y va a jugar un papel muy importante. Él es uno de los más preparados para gobernar y le cabe el país en la cabeza. Ahorita con toda esa cantidad de candidatos no aparece, pero una vez el pueblo –por eso son tan importantes las legislativas– muestre la fuerza del Centro Democrático, él va a jugar un papel distinto. Mi candidato es Óscar Iván Zuluaga, obviamente para la primera vuelta.

Soy fiel de partido y esperaré a ver el resultado y el impacto de las parlamentarias en las presidenciales. Va a ser distinta una campaña de cinco, que una campaña de 20, y en esa campaña de cinco van a estar: Petro, Rodolfo (Hernández), Óscar Iván, uno de la Coalición Centro Esperanza y otro del Equipo por Colombia. Ahí es donde verdaderamente comenzará la competencia y ahí nuestro mensaje de lucha contra el populismo es muy importante.

Lo que está pasando en América Latina es muy peligroso para la democracia y por eso no podemos abstraernos. La joya de la corona es Colombia. Por eso no me extrañaría la intervención de Venezuela, Rusia o Cuba en unas elecciones aquí de manera soterrada, con dinero espurio (que es facilísimo de meter en Colombia), con redes sociales y otros temas de diferente naturaleza. Tenemos que estar muy alerta, porque Colombia y su relación con Estados Unidos la convierten, más que Brasil, en la joya de la corona geoestratégica para empezar a consolidar ese bloque autoritario que hoy está cogiendo mucha fuerza.

Pero hoy, cuando los analistas insisten en la necesidad, casi condición, de una alianza, ¿cree que le alcanza a Zuluaga para irse solo? ¿quizá después de las elecciones al Congreso podría revisarse de nuevo la coalición?

Puede que después de Congreso, pero sería una coalición distinta. Si usted tiene 20 senadores y 30 representantes habla distinto. Es muy importante lo que va a pasar en marzo. Ahí es donde pueden empezar a generarse otras dinámicas. No me cabe la menor duda que en segunda vuelta es todos contra Petro. Punto. Yo seré el primer en hacerle campaña, pero sin discusión, a quien llegue, porque Petro sí sería un desastre para Colombia. Tenemos que buscar la manera de que el segundo contra Petro sea alguien que tenga, por lo menos, mucha afinidad con nuestras ideas. Lo ideal es que sea Óscar Iván, pero si no es él que llegue alguien que tenga esa mirada del Estado y la sociedad, y similitudes en esta forma de pensar.

En un escenario adverso, en el que no sean favorables para ustedes los resultados legislativos, ¿quedaría borrado del todo Zuluaga?

No creo, primero porque no creo que ese escenario se vaya a dar. Creo que el último mes va a ser muy importante en nuestra campaña. Nos vamos a comer el voto de opinión de la centroderecha y en este momento tan difícil, en el que el populismo está en las puertas y que acaba con todo lo que hemos construido, hay que montar una primera barrera de contención y es el Congreso. Si logramos convertirnos en eso, creo que nos va a ir mejor, inclusive, que la vez pasada, y eso que sin el presidente Uribe. Eso es dejar construido un partido con futuro, de esperanza y con una mirada distinta.

Si no, ¡guau! No quiero ponerme en los zapatos de Óscar Iván, pero la situación sí se dificultaría para todos, empezando por el Centro Democrático.

¿Cree que otro de los precandidatos que participó de la consulta interna del uribismo hubiera podido ser más conciliador con miras a la coalición?

No. Ahí hay intereses que no quieren que estemos. El presidente Duque fue inmensamente generoso con la mermelada para el Partido Conservador y con otros sectores, y está jugando y pidiendo candidatos. Eso no es malo, lo han hecho todos los presidentes. Yo no lo haría y no me gusta que se haga así. Pero ahí se están jugando otros escenarios después de las elecciones, inclusive después de que salga el presidente Duque, para ver cómo queda el partido, quién va a quedar en el Centro Democrático y cómo lo dejamos fuerte.

Esa sí es una responsabilidad que yo empiezo a asumir. Es mi partido y lo ayudamos a construir en ocho años como vicepresidente. Eso es lo que yo quiero para que mis hijos tengan una centroderecha, como lo dice bien Gabriel, nueva, fuerte y decente, en la que podamos confiar y que sea parte del escenario político de Colombia durante las próximas décadas.

Un momento, ¿usted me está admitiendo que en el gobierno Duque sí hubo mermelada, pese a que acabar con esa práctica fue una de sus grandes banderas de campaña?

Sí, pues sí. Cuando uno mira a quién le corresponden los ministros hay de todo. Sí. Decir que no es no ver la realidad.

Y, si le entiendo, aun cuando les dieron mermelada, ¿cree que estos partidos hoy le están dando la espalda al gobierno y al partido?

En el caso del Partido Conservador no. David (Barguil) como candidato está muy contento con el trato del presidente. El presidente también tiene en Fico (Federico Gutiérrez) una esperanza y creo que es una esperanza que el partido tiene. Fico ha cometido el error de no estar dentro del partido. Si lo hubiera hecho, habría ganado y hoy sería otra su posición. Fue una decisión que él tomó y este es un momento en el que Colombia tiene que definir. Aquí la tibieza ya no sirve porque, como dicen, tenemos los bárbaros en la frontera, tenemos el populismo que acaba este país. En seis meses estamos acabados. La tibieza no sirve.

Pero, fuera de los conservadores, ¿cree que La U, con Dilian Francisca Toro, o Cambio Radical, con los Char, no han correspondido a lo que fue este gobierno con ellos?

Pues este gobierno los apoyó mucho. Cambio Radical tiene dos o tres ministros. Me da mucha tristeza que (Alejandro) Char, que fue muy cercano a nosotros cuando fue alcalde –y fue buen alcalde y Barranquilla se transformó–, como que esté jugando a otra cosa que no sé qué es. Siento que el presidente Santos está metiendo mano para tener varios candidatos también. Yo prefiero no preocuparme por lo que los demás hagan, sino por lo que podamos hacer nosotros y por ahora, es jugárnosla a que en el 13 de marzo tengamos una gran votación y nos convirtamos en la gran barrera de contención al populismo.

¿Pero cree que el expresidente Santos tiene la capacidad de “meter mano” en el Equipo por Colombia?

Estoy absolutamente seguro. El expresidente Santos sigue manejando la U. Tiene muchas movidas allí. Él es un mago para manejar esas cosas y los está manejando. Él tiene una manito en (Sergio) Fajardo, tiene un pie con Dilian y ahora con (Enrique) Peñalosa. Lo de Char falta mirar a ver lo que está pasando ahí, pero él tiene pie en todas partes. Él no quiere perder y tiene un solo objetivo en la vida: destruir al uribismo y a Uribe, al Centro Democrático y a la centroderecha. Es lo único que desea y no la logrado, pero va a seguir intentándolo.

¿Qué les respondería a los que dicen que Fico o Rodolfo Hernández son los verdaderos candidatos del uribismo y Zuluaga juega un papel secundario?

Ahorita el candidato es Óscar Iván y hay que apoyarlo. Rodolfo Hernández es una sorpresa gigante y me acuerdo que hace dos meses dije “uy, este señor se va a trepar” y ahí está. Y ojo con Ingrid (Betancourt), la gente la está desechando y yo no lo haría, porque tiene un mensaje fresco, que es lo que la gente quiere y que va contra lo que somos nosotros, que no somos frescos. Tenemos el desgaste de cuatro años del presidente Duque. Tenemos el desgaste de los ocho años del presidente Santos, que hizo lo que quiso y abandonó las posturas, pero tenemos ese desgaste.

Esa frescura que hoy representan Rodolfo Hernández o Ingrid está jugando. Ya Petro no es fresco y es de lo poco que va en contra de él. Creo que Petro tocó su techo y, si no nos equivocamos, va a ser posible pararlo. Ese desastre hay que pararlo a como dé lugar.

Siguiendo su lógica, Ingrid Betancourt, que ha sacado libro con Santos y se ha visto cercana a él, ¿no les debería generar inquietud?

No me extrañaría que el expresidente Santos tuviera una patica ahí.

Es decir, ¿se cerrarían a hacer una alianza con ella?

Juan Manuel Santos “juega con todas las cartas. Es sin hígado. Es un hombre sin principios”. Francisco Santos

Contra Petro, lo que sea. Pero... ¿usted no cree que Santos no tiene una patica con Petro? Estoy seguro que ahí hay algo hablado. Hombre, ese señor juega con todas las cartas. Es sin hígado. Es un hombre sin principios. Es un hombre que fue el enemigo de Chávez y el mejor amigo con un lapso de diferencia de un año. Pero le digo con toda claridad: contra Petro, el que sea.

¿Cualquiera? ¿sin importar que esté en otra coalición?

El que sea. En mi caso, el que sea.

¿Juan Fernando Cristo, incluso?

Uy, ahí sí me la pone dura jajaja A mí no deja de sorprenderme Juan Fernando Cristo ahora en la Coalición de la Esperanza, hablando en contra de maquinarías, cuando fue el hombre que más maquinarías ha tenido, desde que fue samperista. Pero si toca, votaría sí. En segunda vuelta con cualquiera. Petro es un desastre para Colombia. Petro pone a Colombia como Venezuela en un año, porque no tenemos petróleo ni los recursos que ellos tuvieron. Yo le quiero ser muy sincero: no creo en las credenciales democráticas de Petro. Colombia entraría a formar parte de ese núcleo de países autoritarios y hay que tener mucho cuidado de no equivocarnos.

¿Cómo hacer para que la desfavorabilidad del gobierno Duque y la baja imagen de Uribe no afecten al candidato del Centro Democrático?

Muy difícil, pero ahora hay una cosa a favor que me parece importante: se creó una narrativa –que es falsa, además–, que quiere acabar con el presidente Uribe por infinidad de razones ideológicas y estratégicas, y ha sido exitosa. Pero por primera vez habrá una contranarrativa que muestra la falsedad y ahí es donde tenemos la oportunidad de jugar con unas cartas distintas.

El hecho de que Petro tenga esa posibilidad de ser presidente nos genera la necesidad de un mensaje que contrarreste y muestre la realidad de lo que fuimos en ocho años de gobierno: Uribe salvó a Colombia. Si no es por Uribe este país se habría acabado. Los jóvenes de hoy no saben que no podían salir a Girardot o al Llano porque estaba rodeado de guerrilla. La gente en Córdoba, si salía, debía hacerlo de la mano de los paramilitares. Este país estaba gobernado por paramilitares y guerrilla, y ocho años después estaba gobernado por el Estado, por el Estado de derecho. Con errores, con lo que podamos decir, pero era otro país. Uribe lo salvó.

En eso me alegro de haber participado y seré el más agradecido hasta el día que me muera de lo que hizo el presidente Uribe. Yo puse mi granito de arena. Hoy, por primera vez, se va a poder contar ese cuento. Y sí, el 20 % que solo ven el celular no lo van a creer, pero el otro 80 % sí. Ya hay 40 % que lo sabe y lo conoce, y el otro 40 % va a decir “venga miramos”. Ahí es donde está la oportunidad.

Usted fue funcionario de este gobierno, ¿qué balance hace a meses de entregar el poder?

Duque fue un muy buen administrador, con dos crisis gigantes: la pandemia, que manejó muy bien, con problemitas, como lo dije, porque al final nos hemos quedado en la vacunación. Lo segundo es la crisis de migrantes de venezolanos. Lo hizo de una manera generosa y demócrata. Eso se lo va a reconocer la historia.

También hay que decir que Duque manejó muy mal la seguridad, le quedó grande el tema de seguridad, se lo digo así de sincero. Pero creo que fue un buen administrador en un momento muy difícil para gobernar, no solo este país, sino cualquiera del mundo.

Aparte de seguridad, ¿en qué más se falló?

La política agrícola dejó mucho qué desear. No se hizo absolutamente nada. En la política de lucha contra los narcóticos hace falta un proceso de reinvención para ser mucho más agresivos y tener mejores resultados. Tuvo una política de vivienda buenísima. Esa se la van a reconocer y el mejor ministro de este gobierno es Jonathan Malagón. Calladito y con lo que hizo, logró una política fantástica.

Creo que el balance de Duque va a ser mucho más favorable con el tiempo, cuando se mire por fuera del desgaste. El desgaste es producto de redes sociales, pero al final será un balance bueno, sin ser espectacular.

A propósito de balances, no puedo dejar de preguntarle por Estados Unidos y la supuesta injerencia colombiana en el proceso electoral. ¿Qué lectura hace de lo ocurrido y de su salida de la Embajada en Washington tras seis meses?

Lo primero es que eso de que se participó en la campaña es totalmente falso. Ahí no hubo ninguna prueba ni nada. Se trató de generar ese efecto para enturbiar las relaciones y ahí hubo gente de Colombia ayudando en eso, gente muy poderosa que detesta al gobierno Duque, al presidente Uribe... blanco es, gallina la pone y frito se come. Él ayudó enturbiar esto.

¿Se refiere al expresidente Santos?

Blanco es... y le hizo mucho daño a las relaciones de Colombia con Estados Unidos. No le voy a decir que no. Pero no porque yo hubiera participado, sino porque esta persona se metió en la cabeza la posibilidad de destruir ese buena onda, que hay todavía. No ayudó lo que hicieron parlamentarios de mi partido al apoyar al presidente (Donald) Trump. Yo mismo en privado hablé y planteé que eso era muy dañino para las relaciones de Colombia y Estados Unidos.

Pero pasó otra cosa que creo que es muy importante, y por eso estoy tan metido en el tema de América Latina, y es que cada vez pesamos menos en la mirada de Estados Unidos. Ellos están enfocados ahora en Ucrania y en el sudeste de China, pero no se dan cuenta que la pelea por las libertades y por la democracia está aquí en América Latina. Lo que está pasando es que se están cambiando los ejes de poder y los que luchamos por la democracia cada vez nos vamos a quedar con menos instrumentos y posibilidad de defenderla.

Esa es mi gran preocupación, que Estados Unidos no se despierte frente a esta crisis que hay y esta disputa geoestratégica de la que no se habla en América Latina. Le voy a decir la frase más sabía que he escuchado en mucho tiempo, y la dijo Pepe Mujica, presidente socialista de Uruguay, a un grupo de gente: “Ustedes que criticaban tanto el imperialismo yanqui, espérense cuando llegue el imperialismo chino”, y ya está empezando a llegar.

Pero frente a ese episodio, bien sea por la intervención de un tercero o la participación de gente del Centro Democrático, ¿cree que su cabeza fue la que terminó rodando?

No. Yo ya le había hablado al presidente que me iba a ir. Ya tenía claro que había cumplido. Lo había hablado, inclusive desde mucho antes, pero por la pandemia no se pudo. Yo tenía clarísimo que me tenía que ir y desde enero le decía al presidente “ya, ya” y él me decía “espérese”, y a mediados de año dije ahora sí. Pero le quiero decir que sí afectó las relaciones y claro que afectó al embajador, su función y su trabajo. Claro que sí. No le puedo decir mentiras que no.

Pero lo que más tristeza me da es que un tercero, por hacer daño, les haga daño a las relaciones de Colombia con otro país. Eso es muy mezquino y me parece un pésimo ejemplo. Conozco muy poquitas personas que serían capaces de hacer eso.

¿Qué explicación les dio a los funcionarios de Estados Unidos sobre la participación de gente de su partido en los comicios?

Se los dije de frente y les expresé mi opinión, explicándoles lo que había planteado. Inclusive, con uno de los parlamentarios tuve un enfrentamiento en privado fuerte, porque fui muy claro frente a eso. Es que el tema de relaciones entre dos países está por encima de las personas. Son relaciones entre dos Estados y al meterse, usted está metiendo un dedo donde no debe. Imagínese si (Joe) Biden viene acá y va por Petro, ¿qué diríamos nosotros?

Yo dije todo lo que se hizo, pero el daño se alcanzó a hacer porque, tal y como lo explicaron en su momento, esta otra persona habló con (Antony) Blinken (actual secretario de Estado de Estados Unidos) y con muchos de la otra campaña.

Pero ¿quién fue esa persona?

Blanco es, gallina lo pone... En todo caso, se dejó esa estela de daño. Y sí, se lo digo, sí fue el presidente Santos. Para qué voy a decirle mentiras. Él habló con Blinken y lo admitió en una entrevista. Él utilizó otra persona, que era John Rendon (contratista estadounidense). Fue una cosa que en verdad me dolió en alma como colombiano, no como embajador. Pero eso ya está en el pasado.

Entre otras, lo que sí es claro, y en el Congreso –donde trabajé mucho, tanto con demócratas como republicanos– tienen absolutamente claro que Colombia es fundamental y que es el pedazo clave del ajedrez en contención de política. Es que la última gran política exitosa que tuvo Estados Unidos en América Latina se llamó Plan Colombia, que fue de 20 años.

Yo hice un seminario de cuatro partes y traje a toda la gente que estuvo en el Plan Colombia desde el principio hasta hoy. Y todos me decían “gracias”, porque es que nadie reconoce que fue un éxito y nos ayudó a salir de lo que habría sido un país inviable con 30 millones de refugiados. Ellos lo entienden y saben lo que hicimos, la plata que metimos. Por cada dólar que metían los americanos Colombia metía nueve. Sé que Estados Unidos tiene claro eso, pero está distraidísimo y América Latina está por allá en la última de sus prioridades, y eso es triste, doloroso y peligroso.

¿De su partido quién fue el responsable de intervenir de forma indebida?

Se lo digo con toda claridad: Juan David Vélez (representante de los colombianos en el exterior). Él fue el que más se metió.

Congresista que hoy está buscando reelección con el aval de su partido...

Sí. Yo le dije “usted no puede meterse en esto, esto es una política entre dos países. Usted no se puede meter”. Se metió también con otro congresista, y uno dice no. “¡Usted representa a los colombianos en el exterior! Usted no representa al partido republicano en Colombia”. Fue duro, fue muy duro, pero me queda a mí la claridad de defender los intereses del país por encima de un interés personal o pequeño en términos de la relación de dos países.

Después de semejante traspiés, ¿sí merecía el aval?

(Suspiro) Afortunadamente no me metí en el tema de avales en estas elecciones. A Dios gracias. Creo que hizo un buen trabajo con los colombianos, pero deberíamos haber tenido... ojalá existieran primarias en las que la gente pudiera votar por los avales. Creo que es el paso siguiente en una democracia representativa. Eso daría más fuerza y responsabilidad, y menos dedazo.

O sea, si de usted dependiera no le habría dado el aval a Juan David Vélez...

Ya le dije muchas cosas, ya me metí en camisa de 11 varas y, como dice el presidente Uribe, siguiente pregunta (risas).

Usted dice que Estados Unidos tiene descuidada a América Latina, ¿se lo atribuye al presidente Joe Biden?

No, es que mire, el presidente Biden tiene una mirada del mundo del siglo pasado. Finalmente, toda su vida política fue en los 70, 80, 90 y 2000, y el mundo cambió y las relaciones internacionales cambiaron. En ese sentido, hay una mirada muy anticuada a lo que son las peleas geoestratégicas hoy en día. No es que América Latina habría tenido mucho más en otros gobiernos.

Creo que el presidente Trump nos paró bastante más bolas, con poco efecto (no diré que no), pero creo que Estados Unidos solo actúa en América Latina con crisis, pero hoy en día, en 2022, ya no es suficiente dejar solo crisis, sino políticas de largo plazo, porque se enfrenta ahora con rivales que tienen eso. China está pensando en 2050 0 2100. China es hoy el primer socio comercial de casi todos los países de América Latina. Rusia tiene una estrategia de irrupción clarísima y lo está haciendo súper bien, para generar enfrentamientos sociales y producir toda esa desazón. Es decir, están pasando cosas de muy largo plazo y Estados Unidos no tiene una política de largo plazo frente a América Latina. Hay una gran oportunidad de repensar eso. Pero estamos a seis meses y no hay agenda.

Pero, insisto, ¿es responsabilidad del gobierno Biden?

No, no. Venía de mucho antes, pero le cuento que, por lo menos desde el punto de vista de Colombia, a nosotros con (Bill) Clinton, (George) Bush, (Barack) Obama o Trump, por el Plan Colombia, teníamos una posición muy importante. Inclusive hoy todavía hay un rezago de eso con el presidente Biden, pero al resto de América Latina, distinto de México, hay muy poco.

Retomo el plano local. ¿Qué opina de que la cabeza de lista al Senado el uribismo se la diera a Miguel Uribe, por encima de otros candidatos de vieja data, como María Fernanda Cabal?

El presidente Uribe tiene palabra y cuando la dio la cumplió. Esa es la verdad. Miguel Uribe me encanta, me parece que es una persona que tiene una carrera política por delante muy buena, pero que ahora le toca hacer parte del partido. En ese sentido, creo que su abuelo (el expresidente Julio César Turbay) tiene mucho qué enseñarle de cómo es uno liderando un pedazo de partido siendo cabeza de lista. Eso lo lleva en las venas y creo que lo va a hacer muy bien.

Independientemente de nombres, ¿no cree que ese puesto era para alguien de la entraña, entraña, del uribismo?

No, no me parece. Me parece que es un hombre nuevo. Creo que el partido también necesita un poco de renovación. Me parece buena también la decisión de los que optaron por no ir y ahí estamos, en un proceso de volver como a reciclar, pero sin olvidar los principios: que somos un partido de batallas y de batallas ideológicas, no de puestos. En Bogotá es donde se va a poder recoger mucho voto que tiene gran temor de lo que pueda pasar si llega Petro. Bogotá es un espacio grande de esa barrera de contención.

Como fundador del partido, pero también como padre, ¿qué decir de los ataques contra su hijo, Gabriel Santos, por asumir ese rol contracorriente en el uribismo?

Lo primero es que me siento muy orgulloso de él, porque es un hombre independiente y yo he sido independiente toda mi vida. Eso él lo heredó de su mamá y su papá, y las discusiones duras que teníamos en la mesa del comedor con los hermanos. Él aprendió a construir sus propias posturas. Segundo, en un partido uno da la pelea adentro y finalmente, esa postura se va a convertir en una inmensamente relevante en el Centro Democrático. Será la postura que se va a convertir en elemento fundamental de para dónde va el partido en el futuro. Y me siento muy orgulloso. Me encanta su campaña de una nueva derecha, decente, transformadora, de principios y valores, pero incluyente también. La libertad no excluye y esa derecha lo que defiende es la libertad.

¿Qué le diría a los que lo han atacado a él frontalmente, señalándolo de ser santista, una ficha del expresidente Santos, diciéndole que es un traidor?

Ni siquiera merecen que gaste la saliva en ellos, no merecen una palabra.

¿Qué discusión ha tenido con él frente al tema de la legalización de la marihuana, el aborto o la eutanasia, que él defiende?

Con el tema de la legalización estoy en contra por muchas otras razones, pero le digo “es tu posición y me parece bien que la tengas”, y me parece bien que represente un sector importante de la ciudadanía que cree que esa libertad y esa postura tiene un beneficio mayor. En el aborto tampoco estoy de acuerdo, pero no creo que sea el Estado el que deba determinar si una persona puede abortar o no. Esa es una decisión individual. Ahí creo en esa libertad. Es mi postura, pero entiendo la de él. A mí él me parece muy valiente, tiene valores y principios, los defiende y no le importa.

Con el tema del receso legislativo, ¿el partido y hasta el Gobierno le terminó dando la espalda a Gabriel Santos?

Sí, un sector importante dentro del partido, sin duda. Además, fue por pequeñeces, que me parece que es lo bobo. Si ahí hubieran estado todos habría sido un triunfo del Centro Democrático, y sí de Gabriel, pero de quienes creemos que hay que reformar cómo trabaja el Congreso.

¿Qué les diría a los que dicen que él arreció en muchas posturas y asumió posiciones críticas –por ejemplo, en el caso MinTic y Centros Poblados–, en represalia por su salida de la Embajada en Washington?

No tiene nada qué ver con eso. Eso sí se lo aseguro.

El representante reveló que el propio expresidente Uribe lo invitó a dar el salto al Senado. Ya decidió que no, pero ¿cree que hubiera podido dar ese paso?

Él está bien en la Cámara y eso habla de una postura que no tiene necesidad de egos, sino de servir y eso es más importante que nada.

¿Hay garantías para él dentro del partido?

Sí, mientras esté Uribe ahí por ahora sí, porque Uribe sí lo defiende mucho.

