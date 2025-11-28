Logo El Espectador
Política
28 de noviembre de 2025 - 01:23 a. m.

Decisión en el CNE sobre campaña Petro golpeó a la izquierda y sacudió debate para 2026

Con una votación de seis contra tres, el Consejo Nacional Electoral sancionó a la campaña que llevó al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez al poder, por lo que quedan en firme sanciones a figuras como Ricardo Roa y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica. “Nosotros no aceptamos esa decisión administrativa. Es la oposición multándonos”, respondió el mandatario.

María José Barrios Figueroa

Unidad de Video

