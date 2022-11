Deducibilidad de regalías, lo que divide a los liberales para votar la tributaria

Tras la radicación de la ponencia en segundo debate de la reforma tributaria, el país político y económico está expectante de la fecha para el debate definitivo ante las plenarias de Senado y Cámara de Representantes. Se espera que la discusión se dé esta misma semana, ante la premura del Gobierno para la aprobación de la iniciativa más importante de este primer periodo de labores legislativas, por lo que las diferentes bancadas ya se preparan para definir su posición sobre la reforma fiscal que pretende un recaudo de $20 billones, luego de varios cambios, ajustes y acuerdos ya que en principio se pretendían conseguir $25 billones.

Algunas posiciones ya están cantadas. El “primer anillo” del oficialismo (Pacto Histórico y Alianza Verde), por supuesto darán su voto positivo al proyecto. La oposición (Centro Democrático y Liga de Gobernantes Anticorrupción), buscará junto a Cambio Radical hundir el proyecto, que cuenta con mensaje de urgencia y espera ser aprobado antes de la segunda semana de noviembre.

Pero hay votos que son una incógnita aún. Por ejemplo el del Partido Liberal, que a pesar de hacer parte de la bancada de gobierno hizo varias críticas a la iniciativa y, de hecho, la puso en jaque luego de que el expresidente César Gaviria, líder de la colectividad planteara una serie de preocupaciones que luego retomaron otros partidos como el Conservador y la U, también parte de la bancada de gobierno y quienes básicamente tienen en su manos el futuro del proyecto.

Los congresistas liberales tuvieron varias reuniones con el Gobierno, luego de las que acordaron la eliminación de los impuestos a iglesias, al comercio electrónico, de beneficios exclusivos a la industria cinematográfica y mantener beneficios a las zonas francas. No obstante, hay todavía algunas líneas rojas en temas como el ICA, el 4 x 1.000 y los “impuestos saludables”, pero el punto que más divide su postura de cara a la votación en plenaria la es deducibilidad de las regalías del impuesto de renta, un punto que han criticado con dureza desde la Asociación Colombiana del Petróleo.

Para tratar ese punto, la bancada se reunió en la tarde de este martes en el salón Monserrate del Hotel Tequendama, donde se evidenció la fuerte división que existe e incluso se habla de quedar en independencia para votar ese punto. Voces cercanas al expresidente Gaviria concuerdan en que la posición del Partido Liberal es pele al Gobierno el retiro de la deducibilidad de las regalías de la tributaria, para que sea votado de forma independiente en la plenaria. “Gaviria pidió al partido salvar a Ecopetrol y mediar con el Gobierno el tema de los hidrocarburos”, señalaron las voces de la línea del expresidente y cabeza del partido.

De hecho, señalaron que el Gobierno le dijo al representante Álvaro Henry Monedero, ponente del proyecto, que aliste una propuesta media sobre el tema y que hay pendiente una reunión entre la subcomisión que conforman los coordinadores ponentes de la reforma tributaria en Cámara y Senado con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, para llegar a un acuerdo sobre este punto. Asimismo, destacaron que “el resto de las líneas rojas se mantienen”.

El representante Monedero, dijo por su parte que se fijó una “posición media” y que buscarán que el Gobierno ceda en la deducibilidad. “Acompañamos la medida que es lo que estoy proponiendo: que no tenga y que no quede tan gravoso como está hoy para el sector (petrolero)”. La conclusión, dijo el representante, es que, si el Gobierno acepta su propuesta, votan ese artículo completo. Pero si no, quedarán en independencia y cada congresista rojo definirá si quiere votarlo a favor o en contra.

La decisión es, según el representante Juan Carlos Losada, “lo más salomónico que pudo haber hecho el partido liberal en un tema tan polémico como este” y señaló que gran parte la bancada del trapo rojo está de acuerdo en quedar en libertad en este punto en concreto. Sobre otros temas controversiales, como el gravamen a las bebidas azucaradas y otros “impuestos saludables”, destacó que el partido tiene “la intención de acompañar al Gobierno como quedó la redacción en la ponencia”.

La no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta es uno de los puntos más controversiales en la reforma. Sobre el tema, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) ha hecho duras críticas al considerar que este y otros puntos de la reforma fiscal terminarán afectando la producción de hidrocarburos y la generación de aportes fiscales al país y las regiones. Según reclaman, si la reforma se aprueba la producción de petróleo podría caer hasta 450.000 barriles en 2030.