18 de julio de 2026 - 08:00 p. m.
Deluque y Barguil se proyectan como los nuevos presidentes del Congreso: esto está en juego
Las jefaturas de Senado y Cámara están por definirse, y con ellas también la distribución y organización del Legislativo durante el primer año de gobierno. Así está la puja por este puesto.
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