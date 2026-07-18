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18 de julio de 2026 - 08:00 p. m.

Deluque y Barguil se proyectan como los nuevos presidentes del Congreso: esto está en juego

Las jefaturas de Senado y Cámara están por definirse, y con ellas también la distribución y organización del Legislativo durante el primer año de gobierno. Así está la puja por este puesto.

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Luna Mejía Farías

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