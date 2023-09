Denuncian agresión contra candidatos a la Alcaldía de Cali

Denuncian agresiones en evento el que participaban candidatos a la Alcaldía de Cali Foto: Archivo Particular

Según la denuncia del candidato Wilson Ruiz, exministro de Justicia del gobierno Duque, uno de sus escoltas resultó herido cuando una persona se abalanzó contra él y trató de agredirlo. “Fue un ataque con arma blanca, es algo muy delicado (...) durante el evento algunas personas me agredieron verbalmente”, dijo Ruiz en sus redes sociales.

Según el diario El País, versiones extraoficiales señalan que algunos jóvenes intentaron sabotear las intervenciones de Alejandro Eder y Wilson Ruiz durante el conversatorio. Al parecer, los increpaban con palabras como “paracos” y “ladrones”. Al terminar el evento, uno de los jóvenes se habría acercado a Ruiz para confrontarlo, momento en el cual reaccionaron los escoltas de éste y se generó caos y confusión.

Lea también: Así operó la red de compra de votos de Aida Merlano, caso que enreda a Arturo Char

Condenamos enérgicamente la violencia que estalló en el Foro Distrital de Juventudes. Mi escolta Alejandro Gallego fue agredido y en el lugar de los hechos se encontraron cuchillos en el piso.

En este momento no hay garantías para volver a participar en este tipo de foros.

Cali… pic.twitter.com/MCs1Ij1cD4 — Wilson Ruiz Orejuela (@WilsonRuizO) September 9, 2023

“En este momento no hay garantías para volver a participar en este tipo de foros. Cali tiene que superar estos ciclos de violencia política que no nos deja progresar (...) a mi escolta le intentaron quitar su arma de dotación. Gracias a su valiente reacción, no estamos lamentando una tragedia, porque es imposible saber qué habrían hecho los agresores con esa arma”, dijo el candidato Wilson Ruiz.

En el evento también se encontraban los candidatos Miyerlandi Torres, Deninson Mendoza, Diana Rojas y Danis Rentería. Aunque según sus equipos ninguno resultó herido, todos rechazaron los hechos de violencia. “Hacemos un llamado a las autoridades para que se garantice la seguridad es espacios democráticos para todos los candidatos que hacen parte de esta contienda”.

Recomendado: “Puro populismo”: la respuesta de Petro a críticas por el precio de la gasolina

Así mismo, pidieron no especular y difundir que en el evento hubo personas encapuchadas, por lo que pidieron a las autoridades investigar quiénes fueron los responsables de las agresiones verbales y físicas contra los candidatos o sus equipos.

Los candidatos a la Alcaldía de Cali y el @cdj_cali rechazamos CUALQUIER tipo de violencia. Lo sucedido hoy es LAMENTABLE y no podemos permitirlo en espacios democráticos.@alejoeder@DianaRojasCali@DanisRenteria@deninsonmendoza@WilsonRuizO pic.twitter.com/FwisUds51P — Miyerlandi (@MiyerlandiT) September 9, 2023

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.