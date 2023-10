Denuncian que propuesta de Agencia de Seguridad Digital no tiene aval fiscal

David Luna denunció que MinHacienda no tiene previsto el costo del funcionamiento de la Agencia de Nacional de Seguridad Digital. Foto: José Vargas

El senador David Luna, de Cambio Radical, denunció que el proyecto que presentó el Gobierno para la creación de una Agencia de Seguridad Digital, no tiene aval fiscal, según un documento del propio ministerio de Hacienda que se emitió en respuesta al representante Julián David López, del Partido de la U.

Según ese documento, las proyecciones que hizo presidencia indican que los costos de la puesta en marcha de la Agencia corresponderían a más de $92.783 millones, entre infraestructura y nómina. Sin embargo, aclaran que “el proyecto implicaría costos fiscales que no están contemplados en las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación (PGN) vigente, en el Proyecto del PGN 2024, ni en las restricciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo, así como tampoco en las proyecciones de gastos de mediano plazo del Sector”.

Lea: MinInterior pide a alcaldías y gobernaciones presentar plan para reforzar seguridad

Para Luna, lo que eso significa la respuesta del MinHacienda es una ironía porque fue un proyecto propuesto por el mismo Gobierno. “No tiene aval fiscal del Ministerio de Hacienda, esto quiere decir que el mismo Gobierno afirma no tener recursos para costear lo que propone. Insisto, del afán no queda sino el cansancio”.

Del afán no queda sino el cansacio. El proyecto que presentó el Gobierno que busca la creación de la Agencia de Seguridad Digital no tiene “aval fiscal” según @MinHacienda. Es decir, el mismo Gobierno afirma que no hay recursos para crear lo que propone. El mundo al revés 🙃. La… pic.twitter.com/bMJrHGdd4q — David Luna (@lunadavid) October 5, 2023

La iniciativa de crear una Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales fue directamente de Casa de Nariño, desde donde, incluso, se emitió un comunicado al respecto, explicando que sería un organismo de carácter técnico, que tendrá como objeto planificar, articular y gestionar los riesgos de seguridad digital en Colombia, con el objetivo de prevenir amenazas internas o externas contra el ecosistema.

En junio de este año, el ministro TIC, Mauricio Lizcano, aseguró que se trataba de una iniciativa para robustecer la seguridad digital del país. “El año pasado tuvimos un aumento del 83% de ciberataques en el país con 20.000 millones de ataques, además, se han presentado 119.000 denuncias, por eso es tan importante este proyecto de Ley. Este es un paso muy relevante en el desarrollo y en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro”, afirmó.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.