Denuncian que reforma al CNE tendría tiempos ajustados para su discusión

Humberto de la Calle expresó su preocupación frente al poco tiempo que tendría para el trámite su propuesta de acto legislativo para reformar el órgano electoral.

Además de la reforma política, en el Congreso se está tramitando un proyecto que busca reformar el órgano electoral. La propuesta es de autoría de Humberto de la Calle y Ariel Ávila. La intención es transformar el ente electoral y quitarlo de la influencia de los partidos. También se apunta a creer una corte electoral que rompa con la duplicidad de funciones que actualmente tiene la Sección Quinta del Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral. Para los congresistas de centro, es imposible pensar en una reforma política eficaz sino se cambia el ente electoral desde la raíz.

En un principio, el gobierno compartió la posición e incluyó parte de la estructura básica de la propuesta en el texto de reforma política radicada por el ministro Alfonso Prada. Sin embargo, al final fue quitada, por lo que los autores del proyecto han cuestionado el compromiso que tiene el Ejecutivo en reformar el ente electoral. Sin embargo, por el momento habría un compromiso desde el gobierno para apoyar la propuesta de De la Calle y Ávila. Este compromiso será puesto a prueba en esta y la siguiente semana, pues se le agota el tiempo al proyecto para poder ser debatido y que alcance los cuatro debates que debe tener en este semestre.

Humberto de la Calle habló con El Espectador para denunciar el poco tiempo que le queda a su proyecto para poder ser tramitado. Si no se discute esta semana, solo le quedaría una más para que no se hunda. En el diálogo también expresó sus dudas sobre el compromiso expresado por el gobierno y habló de posibles cambios en el texto.

¿Hay riesgo de que no se discuta la reforma del CNE por tiempos?

Está muy estrecho el margen. La idea fundamental es que se discuta mañana o sino tenemos la próxima semana, pero es poco el tiempo. Está en el filo de la navaja. La promesa que ha hecho Roy Barreras como Fabio Amín es darle primer debate y luego vendrán los otros debates, pero tenemos que salvarlo ahora.

Si no se llega a discutir este miércoles, ¿se puede decir que ya se hunde?

Yo no tengo tan claro el calendario, pero todavía se podría debatir la semana entrante pero quedaríamos muy apretados.

¿Cómo ha sido el compromiso de gobierno frente a su proyecto?

Hasta ahora el propio ministro del Interior en la sesión que tuvimos se comprometió, al igual que Roy y Amín. Yo quiero creer en ellos, pero uno nunca sabe. Yo sé que hay resistencia, pero espero que podamos avanzar. Este proyecto no lo acumularon, es mal síntoma.

¿Cómo se acúmulo el proyecto suyo y el de Ariel Ávila?

Es básicamente lo mismo: consejo nacional electoral independiente y una corte electoral. El Consejo de Estado ha ofrecido unas recomendaciones que vamos a examinar. Vamos a oír al Consejo para ver hasta dónde piensan que se debe llegar, porque lo que queremos es que haya eficacia en el tema jurisdiccional. No queremos socavar al Consejo de Estado, sino que se solucionen los temas de demoras del procedimiento. Esas sugerencias podrían llevar a algunos cambios en nuestro proyecto, pero se mantendría el inamovible de un consejo electoral independiente.

¿Eso quiere decir que la propuesta de la corte electoral podrían quitarla para seguir con la sección quinta del Consejo de Estado?

Vamos a ver la propuesta del Consejo de Estado y ver si nos garantiza eficacia. Si así lo hace, uno puede examinar si esa vía es menos traumática. Este proyecto no es contra el Consejo de Estado, solo buscamos una vía menos traumática para que los cambios electorales no ocurran cuando ya solo falta seis meses para el fin de los periodos. Tuvimos una reunión provechosa en la que ellos pasan unas opciones procedimentales para ver qué podemos incorporar.

¿Entonces qué han decidido con Ariel Ávila frente a la propuesta del Consejo de Estado?

Con Ariel Ávila hemos estado reunidos en el Consejo de Estado y vamos a ver qué hacemos con el proyecto.

Usted habla de una oposición al proyecto, ¿de quiénes ha sido?

El Consejo de Estado ha presentado algunas objeciones y frente al gobierno vemos una incógnita.

¿Y los partidos sí están dispuestos a abandonar su posición en el CNE?

Informalmente han hecho preguntas, pero solo sabremos su posición en la votación. Lo que repito es que esto es para 2026. Los partidos ya tienen sus magistrados y cambiarlo de una me parece malo, sobre todo cuando hay elecciones en 2023. Me parece malo discutir normas con unas elecciones tan cercanas. Por eso no entendemos que haya resistencia para 2026. Lo cierto es que sin un consejo electoral independiente, las demás reformas no tienen garantías.

Ariel Ávila condicionó su apoyo a la reforma política a que se apoye este proyecto, ¿comparte esa posición?

Eso lo dijo Ariel y vamos a examinar a ver qué hacemos, pues yo no creo tanto eso de muera Sansón y todos los filisteos.