Denuncias y respuestas sobre supuestas presiones en Manizales a cambio de votos

Las denuncias que recogió La Patria indican que el beneficiado de estas presiones es Santiago Osorio, candidato a la Cámara de Representantes y primo del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín. Foto: Archivo

Los fortines electorales trabajan a toda máquina por estas épocas. Y Manizales es una de las capitales donde, al parecer, la maquinaria se está aceitando para catapultar candidatos al Congreso. Así lo reveló en los últimos días el diario La Patria, que dio a conocer una serie de testimonios de contratistas de la Alcaldía de Manizales, que serían evidencia de presuntas irregularidades y constreñimiento al elector. Según recogió el diario local de la capital caldense, a los contratistas los estarían presionando para poder conservar sus puestos a cambio de apoyar ciertas candidaturas.

En total La Patria recogió ocho testimonios de trabajadores de diferentes dependencias de la Alcaldía, quienes manifestaron que los han obligado asistir a reuniones de campaña, recoger al menos 50 apoyos y llenar un formulario con sus datos y el compromiso de votar por quien se estaría beneficiando por este episodio: Santiago Osorio, candidato a la Cámara de Representantes. Osorio, quien recibió aval de la Alianza Verde y el Pacto Histórico para su aspiración, es nada menos que el primo del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, a quien también asesoró en determinado momento de su carrera.

En las narraciones, los contratistas aseguran que los citan a reuniones de campaña en el hotel La República de Manizales, al que son citados mediante grupos de Whatsapp que tienen como particularidad que quienes están a cargo se cuidan de no aparecer como administradores. No obstante, La Patria identificó a las secretarías de Deportes, Desarrollo Social, Educación, al Instituto de Cultura y Turismo, y al Hospital San Isidro como las principales entidades donde se estaría realizando esta práctica. Según los denunciantes, si no asisten a los eventos o cumplen con las exigencias, los han amenazado con no renovarles sus contratos.

“Lo que pasa es que para que me puedan renovar el contrato en la Alcaldía necesito pasar unos referidos que digan que van a votar por Santiago Osorio a la Cámara, obvio no están obligados a votar por él, pero me lo piden”, es uno de los mensajes que recogió el diario local manizaleño.

En otro relato, un contratista del Instituto de Cultura y Turismo señaló que los hicieron asistir a una reunión en el mencionado hotel, en pleno horario laboral. Aunque dijo que les repartieron camisetas y otros elementos de campaña de Santiago Osorio, lo más grave que reveló fue que en esa y otras reuniones les quitan los celulares a la entrada.

En respuesta a los testimonios, el candidato publicó un video en su cuenta de Twitter en el que afirmó que “es normal” que algunos colaboradores de su primo, el alcalde de Manizales, lo estén acompañando en su aspiración al Congreso. “Nosotros estamos liderando un proyecto político desde hace más de ocho años y es normal que personas que acompañaron a Carlos Mario a la Alcaldía hoy me acompañen a mí”, dijo Osorio, quien resaltó que sin embargo el acompañamiento no es impuesto ni obligatorio.

“Es un acompañamiento por propósito y por ideas. Además es falso que para ser contratado por la Alcaldía se necesite 50 votos o listas. En este momento no se puede contratar porque estamos en Ley de Garantías”, agregó el candidato a la Cámara, quien rechazó también que en alguna reunión de campaña se hayan retirado los celulares de los asistentes e indicó que no hay ningún tipo de pruebas sobre los señalamientos en su contra.

“No hablamos de nada malo como para retirarle celular a la gente. Hablamos de propósitos y transformación para el departamento y para Colombia. Yo entiendo que desde el comienzo esta candidatura generó incomodidad en las personas que armaron la lista sin siquiera pertenecer al partido. Y no han encontrado nada diferente al argumento de que el alcalde de Manizales”, concluyó Osorio, quien reiteró que tiene la hoja de vida y la experiencia necesaria para llegar al Congreso.