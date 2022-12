Desatención en hogares comunitarios: nueva crítica a Concepción Baracaldo en ICBF

Varios centros a lo largo del país no han empezado con su funcionamiento. Foto: Jorge Londoño - Gustavo Torrijos Zuluaga

Los reproches a la gestión de Concepción Baracaldo en la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) continúan creciendo: inicialmente tenían que ver con las muertes de niños por causas asociadas al hambre en La Guajira, así como por la injerencia de la primera dama, Verónica Alcocer, en el nombramiento. Sin embargo, ahora se suman otras denuncias.

Baracaldo confirmó esta semana en medios de comunicación que la primera dama efectivamente le ofreció el puesto y, afirmó que para trabajar en el ICBF no se necesita experiencia en los temas de niñez. Si bien, para una gran mayoría, la inexperiencia es una causa importante para cuestionar el ejercicio de su función, para otros, lo principal son sus errores en cabeza de la entidad.

“Las críticas a la directora del ICBF no son solo sobre su inexperiencia para el cargo, son por su pésima dirección en estos meses”, señaló el senador Alexander López, del Pacto Histórico. Así las cosas, en las últimas semanas han surgido varias denuncias relacionadas con retrasos en la atención de los hogares comunitarios. “Entraron tarde o no han respetado los cronogramas del ICBF”, dice.

Según lo cuenta el senador, los Hogares Comunitarios de Bienestar Familiares (HCB) y los hogares de Familia, Mujer e Infancia (FAMI) debían empezar su funcionamiento el primero de diciembre de este año, pero, de acuerdo con las denuncias de madres comunitarias hay varios centros a lo largo del país que no han empezado con su funcionamiento, especialmente en la región Pacífica del país.

El reporte de las madres comunitarias que recogió el senador señala que en el Centro Zonal Buenaventura; en Cerrito, Candelaria, Sevilla, Yumbo y Cartago (Valle del Cauca), no se han contratado los servicios de HCB y FAMI, “lo cual deja cientos de niños vulnerables desprotegidos y a las madres comunitarias sin salario”.

Igualmente, a esos centros zonales que no han entrado en funcionamiento, se suman los de Turbaco y Simití, en Bolívar; así como el Centro Zonal Fonseca, en La Guajira. De acuerdo con López, “el operador Proyectar de la Costa ya recibió el contrato para atender hogares comunitarios tradicionales y FAMI, pero, no ha contratado a las madres y no se han entregado alimentos”.

Concepción Baracaldo ha recibido varios cuestionamientos de congresistas del partido oficialista, pese a tratarse de una funcionaria del Gobierno. “El ICBF exige una dirección con experiencia y capacidad. Con presencia territorial en más de 1000 municipios y con equipos interdisciplinarios de orden pedagógico, psicosocial y nutricional atienden primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, familias y comunidades”, dice David Racero, presidente de la Cámara.

