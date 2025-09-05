Colombia envía a EE. UU. delegación del alto mando militar ante riesgo de descertificación

Presidente Gustavo Petro se reunió en la Casa de Nariño con los senadores Bernie Moreno y Rubén Gallego y el encargado de negocios de los Estados Unidos, John McNamara. Foto: Ovidio Gonzalez S

A pocos días que la Casa Blanca comunique su decisión frente a la certificación de la política antidrogas de Colombia, desde la Casa de Nariño se alistan nuevos encuentros en Washington, Estados Unidos, en los que participarán miembros de la cúpula militar en un intento de obtener una respuesta favorable.

Según pudo conocer El Espectador a través de altas fuentes en Washington, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, almirante Francisco Hernando Cubides, y el Director de la Policía Nacional, el Mayor General Carlos Fernando Triana, están a próximas horas de emprender un viaje a los Estados Unidos para seguir “fortaleciendo estos canales con nuevas reuniones, tanto técnicas como políticas, para seguir visibilizando los avances concretos de Colombia” en su política antidrogas.

El encuentro tendrá la participación del embajador de Colombia ante la Casa Blanca, Daniel García-Peña, quien se ha encargado de mantener las relaciones entre los dos gobiernos en medio de numerosas tensiones y ante el incremento tanto de cultivos de uso ilícito como de la producción de cocaína en territorio colombiano.

De acuerdo con esta información, “lo que está en juego es la continuidad de una cooperación que ha dado resultados verificables para la seguridad de ambos países y para la estabilidad regional”.

Según las fuentes consultadas por este diario, en los meses recientes se han intensificado estos encuentros en los que Colombia ha dado muestras de sus resultados en la lucha contra el narcotráfico, destacando precisamente que las más recientes reuniones se han sostenido con el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, miembros de la cúpula militar, e incluso la directora de la oficina de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda.

🇨🇴🤝🇺🇸 Ambassador Daniel García-Peña met with Senator @ChrisVanHollen, member of @SenateApprops and @SenateForeign.



The meeting reaffirmed the strategic value of the Colombia-U.S. partnership for the security of both nations and for regional stability. pic.twitter.com/5HqaYkr2Ui — Embassy of Colombia in the United States (@ColombiaEmbUSA) September 5, 2025

Asimismo, este viaje del almirante Cubides y el general Triana tendrá desarrollo luego de lo que se calificó como un exitoso encuentro del presidente Gustavo Petro y miembros de su Gabinete, incluido Sánchez, con los senadores Bernie Moreno (Republicano) y Rubén Gallego (Demócrata), durante su visita a Colombia el pasado mes de agosto.

