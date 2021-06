La iniciativa, que fue aprobada en la Comisión Sexta del Senado, contempla incentivos de entre 5 % y 10 % en el valor del seguro. El proyecto pasa a plenaria del Senado.

En desarrollo de un debate de la Comisión Sexta del Senado, este martes fue aprobado en tercer debate un proyecto de ley que establece medidas para promover la adquisición, renovación y no evasión del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT).

La iniciativa, que ahora pasa a último debate en la plenaria del Senado, le apuesta a fomentar buenas prácticas en los conductores a través de descuentos en el valor del seguro siempre y cuando no presenten hechos de accidentalidad. Con ello, se busca incrementar la adquisición y renovación del SOAT.

El proyecto establece que, en caso de no tener accidentes de tránsito dentro del año anterior tendrán, el conductor tendrá un descuento del 5 % sobre el valor del seguro. Por otro lado, si en los dos años anteriores no hizo uso del SOAT, se tendrá un descuento del 8 % en el valor de la tarifa. Adicionalmente, si en los tres años anteriores no hizo uso del seguro, el conductor tendrá un descuento del 10 % en el valor de la tarifa del SOAT.

La iniciativa no solo es un apoyo para los usuarios que registran un buen comportamiento vial, sino que también recalca un ámbito del aseguramiento obligatorio, el fortalecimiento de la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) y el uso de herramientas tecnológicas.

“Este proyecto de ley propone incentivar un comportamiento idóneo frente a la responsabilidad social que representa la acción de conducir un vehículo, que es jurídicamente considerada como una actividad peligrosa, y la necesidad de cuidado que se debe tener con respecto a los demás actores viales”, señala la exposición de motivos de la iniciativa.

Se agrega que “este proyecto de ley busca promover la educación vial y reducir el nivel de accidentalidad de aquellos conductores o propietarios de vehículos que al no presentar accidentes de tránsito y hacer uso del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) verán un descuento en su adquisición”.