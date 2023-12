“El narcotraficante financia la política”: Petro a los alcaldes electos

Gustavo Petro en la clausura de seminario de inducción para autoridades territoriales electas del país 2024 - 2027. Foto: Presidencia de la Rep

Este miércoles, 13 de diciembre, el presidente Gustavo Petro se dirigió a quienes serán las nuevas autoridades regionales del país desde el próximo 1 de enero. Reunidos en Cali, el primer mandatario hizo referencia al hundimiento en el Congreso del proyecto de acto legislativo que regulaba el cannabis de uso adulto y a la derogación del decreto que le permitía a la Policía imponer multas a quienes portaran una dosis personal. Le pidió a los nuevos alcaldes y alcaldesas trabajar por transformar el territorio, trabajando en la transición de las economías ilícitas a las lícitas.

“El Senado de la República ayer dio una demostración de la imposibilidad de mover la ilicitud hacia la licitud. Y es en la ilicitud donde está la violencia. Por mentalidades, por lo que sea, no hemos sido capaces de mover la frontera, ampliando lo lícito sobre lo ilícito. Hay diversas formas teóricas de hacerlo. Nosotros queremos plantear esa transformación del territorio” dijo el primer mandatario sobre la decisión que tomaron este martes los senadores en la plenaria.

El presidente afirmó que la idea de sustituir cultivos fracasó. “Queremos plantear seriamente, con los dineros públicos, con la audacia que toca tener, incluso con el riesgo, no de sustituir cultivos, porque esa es una mirada, le voy a poner el epíteto, neoliberal. ¿Cómo le digo a una familia campesina, a un individuo, cambie su cultivo de hoja de coca y siembre maíz? Eso fracasó. Primero porque el gobierno pasado no quiso saber de eso. La mafia empezó a tomarse el territorio con sus armas. Pues nosotros queremos correr la frontera, avanzar con lo lícito en el territorio. Y entonces no es sustituir un cultivo, es sustituir una economía completa”, explicó Petro.

Según Petro, esta sustitución, que debe hacerse a nivel territorio, se ve favorecida por las nuevas circunstancias del mercado de la cocaína. “Cuando cae el fentanilo en Estados Unidos, se propaga en una catástrofe humanitaria que cobra 100 mil muertos cada año. Eso es como si hubiera caído una piedra en el mercado de la cocaína”, anotó.

Finalmente, el presidente se refirió una vez más a la derogación del decreto impulsado durante el gobierno de Iván Duque que le permitía a la Policía imponer multas a quienes porten una dosis personal. “Sobre el decreto famoso que no leyeron y nos criticaron sin leerlo, lo único que quitamos fue el raqueteo, que es lo que ocasionó una guerra invisible en los barrios populares con la policía, que terminó en los CAIS quemados, en los jóvenes muertos, a tiros y en el estallido social de hace unos años. No me interesa la policía raqueteando jóvenes y jovencitas, llevándolas al CAI. Me interesa es que ataquen la banda, y sobre todo que ataquen el gran narcotraficante. Porque se vuelve una excusa muy sencilla. Nos llevamos los jovencitos al calabozo y decimos que estamos luchando contra el narcotráfico, como si los jovencitos fueran los narcotraficantes. Mientras el narcotraficante financia la política. Eso no es una política antinarcóticos”, concluyó el presidente.

