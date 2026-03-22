Desde las regiones le exigen a Petro cumplir compromisos antes de que deje el poder

El presidente Gustavo Petro en un discurso frente a los gobernadores de todo el país.
Foto: Redes Sociales
Cuatro meses y 14 días restan para que culmine el mandato del presidente Gustavo Petro, a quien desde las regiones volvieron a solicitar el cumplimiento de compromisos adquiridos con alcaldías y gobernaciones a lo largo de su administración. Los más de 1.100 mandatarios regionales extendieron sus peticiones a las 14 candidaturas presidenciales que se medirán en las urnas por poseer la banda presidencial a partir del 7 de agosto e hicieron un nuevo llamado a la descentralización de los recursos.
Seguridad y salud son los dos ejes principales...
Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
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