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Desde las regiones le exigen a Petro cumplir compromisos antes de que deje el poder

Alcaldes y gobernadores piden a la Casa de Nariño fortalecer las inversiones en materia social a menos de cinco meses para el cambio de administración. Las crisis en salud y seguridad se suman al déficit económico. ¿Qué reclaman?

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Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
22 de marzo de 2026 - 11:05 p. m.
El presidente Gustavo Petro en un discurso frente a los gobernadores de todo el país.
El presidente Gustavo Petro en un discurso frente a los gobernadores de todo el país.
Foto: Redes Sociales

Cuatro meses y 14 días restan para que culmine el mandato del presidente Gustavo Petro, a quien desde las regiones volvieron a solicitar el cumplimiento de compromisos adquiridos con alcaldías y gobernaciones a lo largo de su administración. Los más de 1.100 mandatarios regionales extendieron sus peticiones a las 14 candidaturas presidenciales que se medirán en las urnas por poseer la banda presidencial a partir del 7 de agosto e hicieron un nuevo llamado a la descentralización de los recursos.

Seguridad y salud son los dos ejes principales...

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
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ERWIN JIMENES(18151)Hace 42 minutos
El pasquin,haciendo su tarea..jejejejej..otra "crisis"?
  • Luis Alberto Lozano Luna(97873)Hace 20 minutos
    Jajaja es culpa del pasquin que el Berto no cumpla las promesas, jajaja payaso
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