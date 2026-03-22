Desde las regiones le exigen a Petro cumplir compromisos antes de que deje el poder

El presidente Gustavo Petro en un discurso frente a los gobernadores de todo el país. Foto: Redes Sociales

Cuatro meses y 14 días restan para que culmine el mandato del presidente Gustavo Petro, a quien desde las regiones volvieron a solicitar el cumplimiento de compromisos adquiridos con alcaldías y gobernaciones a lo largo de su administración. Los más de 1.100 mandatarios regionales extendieron sus peticiones a las 14 candidaturas presidenciales que se medirán en las urnas por poseer la banda presidencial a partir del 7 de agosto e hicieron un nuevo llamado a la descentralización de los recursos.

Seguridad y salud son los dos ejes principales...