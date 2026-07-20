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Desfile del 20 de julio EN VIVO: Presidente Petro recibe desfile militar en el sur de Bogotá

Este 20 de julio, el presidente saliente Gustavo Petro dará su último discurso en Plaza Pública desde el sur de Bogotá. El mandatario electo, Abelardo de la Espriella, se dirigió a los colombianos desde Medellín. Así va la jornada.

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Redacción Política
20 de julio de 2026 - 04:32 p. m.
Gustavo Petro recibe su último desfile del 20 de Julio como presidente.
Gustavo Petro recibe su último desfile del 20 de Julio como presidente.
Foto: Presidencia de Colombia
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Este 20 de julio se espera el desfile militar como acto conmemorativo del día de la Independencia nacional. El presidente electo habló desde Medellín hacia las 8:30 a.m. y se espera que el presidente saliente, Gustavo Petro, haga lo propio desde la localidad de Ciudad Bolívar. Donde dará su último discurso como mandatario antes del cambio de gobierno el próximo 7 de agosto.

Al discurso de Petro está convocada la ciudadanía, las centrales obreras, entre otras organizaciones para llevar a cabo una concentración en las inmediaciones del centro comercial Plaza El Ensueño y de la sede de la Universidad Distrital en esa localidad.

Siga el minuto a minuto:

Actualización claveHace 5 horas

El presidente electo De la Espriella ya se encuentra en el Túnel del Hoyo donde dará su discurso del 20 de julio

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ya se encuentra en el Túnel del Toyo, en Antioquia. Está acompañado por su esposa, Ana Lucía Pineda; el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador Andrés Julián Rendón. Desde allá también dará su segundo discurso para el desfile militar.

Actualización claveHace 5 horas

El presidente Gustavo Petro recibe el desfile del 20 de julio desde el sur de Bogotá

El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez en el desfile militar en Bogotá. Se trata de una de las pocas veces que ambos se han visto juntos en lo que va de este año y ambos estarán juntos también en el Congreso para la instalación del nuevo Legislativo. Se espera que el presidente dé su último discurso a la ciudadanía cerca del mediodía en la Plaza El Ensueño.


Hace 6 horas

El Ministro del Interior, Armando Benedetti y el presidente del Senado, Lidio García llegan al Salón de la Constitución

Sobre las 10 a.m. llegan al Salón de la Constitución en el Capitolio Nacional el presidente del Senado, Lidio García, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, para la inauguración de la galería que se instalará en la Presidencia del Senado. Allí se mostrarán los congresistas que han ocupado esa dignidad desde la promulgación de la Constitución de 1991.

Al evento asisten excongresistas como Juan Diego Gómez, José David Name, Amylkar Acosta, Ernesto Macías, quienes ocuparon la Presidencia del Senado. También asistió el procurador general, Gregorio Eljach, quien fue secretario general de la corporación por más de 12 años.

Actualización claveHace 6 horas

Presidente Gustavo Petro llega al desfile militar en Bogotá junto a la vicepresidenta Francia Márquez

El presidente Gustavo Petro, llegó hacia las 9:30 de la mañana al desfile militar que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá, frente al centro comercial, Plaza el Ensueño, acompañado de la vicepresidenta Francia Márquez. Se espera que hable hacia el medio día.

Hace 7 horas

"Que Dios siga guiando el destino de Colombia": Mauricio Gómez Amín

El ministro designado de Comercio, Mauricio Gómez Amín, se refirió a la celebración de este 20 de julio y dijo: “Hace 216 años, Colombia conquistó su independencia gracias al valor de quienes entregaron todo por la libertad de nuestra Nación. Hoy nos inspira ese mismo espíritu para construir una nueva etapa: la del orden, la seguridad y la defensa de nuestra patria”. Y agregó: “Que Dios siga guiando el destino de Colombia y bendiga por siempre a nuestra Nación”.

Actualización claveHace 7 horas

Habla el presidente electo, Abelardo de la Espriella

El mandatario que llegará al poder el próximo 7 de agosto se dirigió a las colombianas y los colombianos en este día de la Independencia. Durante su intervención, hecha desde la ciudad de Medellín en medio de la celebración hecha en esa ciudad, De la Espriella dijo: “hoy celebramos aquí el grito de independencia, en una tierra que es la más patriota de Colombia y que dio el grito definitivo de independencia el 21 de junio cuando votó masivamente por el ”Tigre", Abelardo de la Espriella. Gracias Antioquia". Y agregó: “Antioquia resistió y Colombia se salvó. Colombia no tiene cómo agradecerle a este pueblo de gente bravía, trabajadora”.

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Durante su discurso, estuvo acompañado por el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez; el gobernador Andrés Julián Rendón; el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara; y su esposa, Ana Lucía Pineda.

El mandatario entrante, reafirmó su intención de posesionarse en una guarnición militar y aseveró que era un mensaje “de respaldo y apoyo” para los policías y soldados de Colombia: “No volverán a temer por hacer cumplir la ley”. Y agregó: “Un mensaje claro y contundente para los bandidos: vamos por ellos y los vamos a someter”.

Además, manifestó que la construcción de su “patria milagro” necesita de Antioquia y “no en vano” el departamento tenía tres ministras de Estado designadas. “Este departamento es inspiración y ejemplo para Colombia”, dijo.

Siga la transmisión en vivo aquí:

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Por Redacción Política

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Robin(23292)Hace 35 minutos
Hpta loco el que eligieron...
Perrinola(18909)Hace 48 minutos
El payasito anda hasta las orejas de anfetaminas. Parece el personaje de dibujos animados, Sam Pistolas, pero mucho más bobo. ¡Qué peligro semejante psicòpata como presidente de un país!
Tercio(53826)Hace 1 hora
Este tipo es un completo payaso, pero peligrosísimo...
Dimas77(94537)Hace 1 hora
El nuevo bufon....
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