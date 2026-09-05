05 de septiembre de 2026 - 05:41 p. m.
Detrás de las UTL de los congresistas: estas son las redes de varios políticos
Cada senador y representante a la Cámara tiene hasta 50 salarios mínimos al mes para contratar 10 funcionarios que lo apoyen en sus labores. El Espectador encontró que en esta legislatura varios de esos cargos millonarios los ocupan fichas de políticos tradicionales, excongresistas y hasta financiadores de campañas.
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