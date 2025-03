Estos son los alcaldes y gobernadores que no se sumarán a día cívico anunciado por Petro

El presidente Petro declaró el próximo martes 18 de marzo como día cívico. Foto: El Espectador - José Vargas

El anuncio del presidente Gustavo Petro de decretar un día cívico el próximo martes 18 de marzo, con motivo de las marchas en pro de sus reformas, sigue generando revuelo en el mundo político y en las regiones, donde varios alcaldes y gobernadores ya manifestaron sus posturas. La mayoría aseguró que respetan el derecho a la movilización, pero que no están obligados a acatar el día cívico.

Uno de los primeros en reaccionar fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, férreo opositor del Gobierno y quien, como se esperaba, cuestionó la medida del jefe de Estado. Según dijo, los servidores públicos de la capital antioqueña trabajarán con normalidad este martes y habrá clases en todos los colegios públicos.

“Tenemos una gran responsabilidad con Medellín, la gente confía en nosotros y no vamos a parar. Que siga creciendo la economía. Que se sigan generando miles de empleos de buena calidad y bien pagos. No existe mejor política social que la generación de empleo. A seguir trabajando”, dijo Gutiérrez en un trino en X.

El martes 18 de Marzo los servidores públicos de Medellín trabajaremos con normalidad. No detendremos las instituciones educativas, Buen Comienzo, los servicios de salud, EPM ni ninguna otra institución pública.



Como Alcalde, solo puedo tomar la decisión en el sector público… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 15, 2025

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, hizo un anuncio similar y cuestionó a la administración central. “Esperemos que, vía decreto, no se nos imponga un día de vagancia. En Antioquia honramos el trabajo como camino de desarrollo y oportunidades. Además, ese día estaremos entregando a los antioqueños parte de las obras del intercambio vial del aeropuerto internacional”, aseguró.

Este sábado se sumó otro alcalde crítico del Ejecutivo, el de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, que anunció que tampoco pararán sus actividades. Bucaramanga es una ciudad productiva, con deberes en el servicio ciudadano que no pueden parar, por eso el municipio no se acogerá al decreto del Día Cívico del Gobierno Nacional del próximo martes. Como siempre ha sido, garantizaremos el derecho a la protesta y expresión de todas las personas que decidan salir a manifestarse en las calles”, señaló en sus redes sociales.

Bucaramanga es una ciudad productiva, con deberes en el servicio ciudadano que no pueden parar, por eso el municipio no se acogerá al decreto del Día Cívico del Gobierno Nacional del próximo martes.



Como siempre ha sido, garantizaremos el derecho a la protesta y expresión de… — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) March 15, 2025

En Cartagena, el alcalde Dumek Turbay aseguró que van a trabajar con normalidad y que darán las garantías para quienes quieren participar en la convocatoria del presidente Petro. En el Valle, la gobernadora Dilian Francisca Toro dijo que no es necesario el día cívico, pero que incluso los funcionarios de la Gobernación que quieran salir a las calles tendrán los permisos necesarios.

Varios congresistas de la oposición e independientes les están pidiendo a los alcaldes de Cali y Bogotá que se pronuncien en el mismo sentido. “Una cosa es la democracia y otra distinta el abuso de poder y la holgazanería”, dijo la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, en un mensaje que le envió al alcalde Carlos Fernando Galán pidiéndole no sumarse al día cívico. Hasta el momento Galán no se ha pronunciado, pero en el pasado no ha compartido esas medidas del mandatario.

De acuerdo con el presidente Petro, el decreto permite que los trabajadores salgan a marchar este martes 18 de marzo en defensa de la reforma laboral e impide que sus empleadores los despidan.

