Día de los Inocentes: el año en el que los “influencers” se tomaron la política

Este año, los políticos dieron mucho material para el Día de los Inocentes 2022. Foto: . Xtian

Se acaba el 2022 y nos deja un año más de embarradas y errores de la clase política. Esta vez, todo estuvo condimentado por un año electoral y un cambio de gobierno que benefició las salidas de tono y los gazapos de los candidatos, congresistas, el nuevo presidente, su primera dama, la vicepresidenta, oposición y demás. Como en los últimos años, la sección política de El Espectador y X-tian se unieron para recoger los momentos más chistosos y llevarlos a los lectores en forma de caricaturas.

Esta vez, como en ninguna otra ocasión, las redes sociales y los ‘influencers’ se tomaron la arena política. Las elecciones legislativas y presidenciales de 2022 tuvieron su mayor campo de batalla en el mundo digital y fue notorio. Cada error fue cobrado con tendencias y memes

¿Cómo olvidar el exceso de copas del ahora presidente Gustavo Petro en el calor de Girardot durante la campaña? Aunque en un principio dijeron que se trataba de un video manipulado, luego la campaña petrista aceptó que este sí había tomado unas “cuantas polas” por el calor. La elección de Petro como primer mandatario no evitó los errores, o que lo digan los militares que lo escucharon confundir sexo con acceso a oportunidades para los jóvenes.

“Que de nuevo las banderas rojas se alcen, que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia”. Gustavo Petro un poco borracho en plaza pública en Girardot durante la campaña presidencial.

“Los jóvenes tienen posibilidades de sexo, de acceso… Bueno, también… A la educación”. Gustavo Petro durante el cambio de cúpula de las Fuerzas Militares.

Este año también será recordado por las múltiples salidas en falso del candidato presidencial Rodolfo Hernández. Su desparpajo al hablar le cobró más de un escándalo. Se podría hacer un especial de embarradas solo con él, o que lo diga su exfórmula vicepresidencial, Marelen Castillo, que tuvo que aguantarse al exalcalde cobrándole por el sueldo que le pagaron en campaña. En este caso se escogió su forma despectiva de referirse a la Virgen María, que lo hizo pedir disculpa a miles de católicos que hay en Colombia y puso de rodillas en una iglesia a Ingrid Betancourt para rezar ave marías ajenos.

“Recibo (en mi campaña) a la Virgen Santísima y todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella, a todo el mundo lo recibo, pero que no les cambio el discurso”. Rodolfo Hernández en campaña. Las declaraciones lo llevaron a pedir perdón y que Ingrid Betancourt fuera a una iglesia a arrodillarse ante la Virgen María.

La campaña presidencial tampoco dejó invicta a la ahora vicepresidenta Francia Márquez. En un discurso, de buenas a primeras, la que acompañaba en el tarjetón a Gustavo Petro afirmó que los huevos eran importados de Alemania y por eso estaba más caros. ¿De dónde habrá sacado ese dato? Fenavi de inmediato la desmintió y quedó la duda de en cuál supermercado compraba la ahora vicepresidenta para encontrar huevos importados desde Europa.

“Pero ahora los huevos de Alemania, y a un costo bien elevado. La papa, la yuca, ya todo viene importado”. Francia Márquez durante la campaña presidencial en un evento en el que hablaba del costo de los alimentos.

La primera dama también fue tendencia muchas veces. Para la posteridad digital quedarán sus fotos cual personaje de Midsommar, la película de terror de Ari Aster, o subida en un árbol en La Mojana. No se sabía si estaba posando o si la cogieron en un mal momento que fue aprovechado para hacer cuanto meme fue posible.

“No se necesita experiencia en niñez para trabajar en el ICBF”. Concha Baracaldo en entrevista con Caracol Radio, diálogo en el que también dijo que su vecina, Verónica Alcocer, fue la que le ofreció el cargo de directora del Bienestar Familiar.

El fin de las elecciones no fue el fin de las salidas de tono. Los nuevos congresistas y los nuevos ministros y funcionarios aportaron gran cantidad de material para el humor político. Por ejemplo, Concepción “Concha” Baracaldo, la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, reconoció sin ningún tipo de filtro que no tenía ningún tipo de experiencia en niñez y que llegó a la entidad porque su vecina, Verónica Alcocer, le ofreció el cargo.

La ministra de minas Irene Vélez, fue la comidilla de las redes sociales en sus primeros días en el gabinete. No olvidó su pasado como docente y mandó a callar a un auditorio como si aún siguiera dando clase. También ha dado declaraciones que le han sacado risas a algunos y causado preocupación a otros. Por ejemplo, su llamado para que Colombia les exija a las potencias mundiales que decrezcan.

“Nosotros necesitamos exigirles también, en el marco de esta geopolítica global, a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos”. Irene Vélez en el Congreso Nacional Minero.

Tampoco tuvo escapatoria la representante Susana Gómez, más conocida como Susana Boreal, de la burla de las redes sociales. Y es que dio papaya. No pasó desapercibida cuando se rajó en un quiz sobre conocimiento legislativo. No le pegó a ninguna respuesta, ni siquiera cuando le preguntaron cuántos departamentos tiene Colombia. Para ella hay 38 departamentos y no 32, como quedó consignado hace 30 años la Constitución de 1991.

“Pregunta: ¿Cuántos departamentos tiene Colombia? Respuesta: 38”. Susana Boreal en un quiz en el que luego se rajó por su falta de conocimiento legislativo.

En el Pacto Histórico también brilló Álex Flórez. Todo el país se despertó con su video borracho y con el pantalón mojado enfrentándose a un policía en Cartagena. El show estuvo acompañado de una primera entrevista en la que decía que “no me eligieron para que me comportara como ejemplo nacional”. Luego, Flórez cambió el tono y se disculpó. Después presentó una incapacidad médica y se ausentó por más de un mes del Congreso, pues se habría internado para superar varios problemas que tenía.

“No me eligieron para que me comportara como el ejemplo nacional”. Álex Flórez en una entrevista en Blu Radio, tras haberse enfrentado borracho a un policía.

La autodenominada oposición inteligente también aportó bastante material para este especial del 28 de diciembre. La senadora María Fernanda Cabal fue capaz de tildar las manifestaciones del paro nacional como una “toma guerrillera”, solo porque uno de los participantes en la Primera Línea fue reclutado por las disidencias. Miguel Uribe tuvo una visión muy optimista de la economía del país y aseguró que la clase media colombiana era la que ganaba entre $25 y $60 millones. ¿Se le olvidó que hablaba de Cundinamarca y no de Dinamarca?

“El paro nacional fue una toma guerrillera”. María Fernanda Cabal hizo este trino luego de que joven de la Primera Línea apareciera en video de las disidencias.

“La reforma tributaria va a golpear más duro a la clase media y la clase media alta, es decir, a aquellas personas que ganan más o menos entre $25 y $60 millones” Miguel Uribe en entrevista con La Silla Vacía.

El que lideró el ranking de salidas de tono fue Miguel Polo Polo. Primero acusó de estar haciendo brujería a un grupo de mujeres que tejían un “frailejón Ernesto Pérez” y prendían velas pidiendo que pasara la ratificación del Acuerdo de Escazú. Luego se opuso a la creación del Ministerio de la Igualdad bajo el argumento de que “de desigualdad nadie se había muerto”. Cerrando el escalafón está el senador Alirio Barrera y su caballo Pasaporte (q.e.p.d), que aprovecharon la declaración de espacio “pet friendly” del capitolio para darse una vuelta por el centro Bogotá y llevarse todas las miradas de los que estaban en la sesión del Senado.

“En debate del Acuerdo de Escazú, miembros de las barras están haciendo rituales de brujería en pleno Congreso”. Miguel Polo Polo en Twitter, calificando como brujería a unas activistas tejiendo y prendiendo velas en debate sobre Escazú.

“De desigualdad nadie se ha muerto, esa es la verdad. De desigualdad nadie se muere. La gente se muere por la pobreza, que es muy distinta a la desigualdad”. Miguel Polo Polo en la discusión por el Ministerio de la Igualdad.

Bonus Track:

No se podía dejar por fuera de este especial del día de los inocentes al expresidente Iván Duque. “Si yo pudiera presentarme a la reelección, estoy seguro de que estaría en la pelea y estaría reelegido”, dijo Duque a la BBC -como que no tuvo en cuenta las encuestas que lo daban como uno de los presidentes con menor aprobación en los últimos tiempos-.

Tampoco podía faltar Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales, que, superando toda potestad constitucional, estableció relaciones internacionales con la “ciudad estado de Liberland”. Creyéndose con los mismos poderes presidenciales, Marín firmó un acuerdo de colaboración con Randy Thompson, representante de un gobierno que solo ha sido reconocido por la república de Somalilandia, otro territorio sin reconocimiento internacional oficial.