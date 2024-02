“Diálogos no pueden ser centralistas”: las otras movidas políticas de la paz total

Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño; Juan Fernando Petro y José Félix Lafaurie protagonizaron las principales movidas. Foto: Archivo Particular

El Ejercito de Liberación Nacional (ELN) informó este 20 de febrero que los diálogos de paz, que ya iban en su sexto ciclo, podrían entrar en una fase de “congelamiento” si el Gobierno no cumple lo pactado. El presunto incumplimiento tendría que ver con el diálogo regional en Nariño que anunció el gobernador Luis Alfonso Escobar.

Según dijeron desde la delegación del ELN, el anuncio de esos diálogos se hizo por fuera del proceso nacional, “desconociendo a la delegación del ELN y la mesa donde participa la Comunidad Internacional oficiando como garantes”.

El gobernador del Nariño ya había confirmado la realización de esos diálogos a El Espectador. En medio de una entrevista dijo que su propuesta para el departamento es que la propuesta de que “haya un comisionado regional de paz.

“Nos mantenemos en esa postura entendiendo que la paz no está únicamente en los diálogos con los actores armados, sino en la transformación real de los territorios”, señaló Luis Alfonso Escobar.

Tras el anuncio del ELN, Escobar se mantuvo en esa intención y dijo que es en las regiones en donde están, no solo las mayores desigualdades, sino la presencia real del conflicto, con los actores armados y las economías ilegales.

Esta mañana en diálogo con varios medios radiales del país rechazó el comunicado del ELN y dijo que es natural que el Gobierno Nacional, en el marco de la construcción de la paz, busque caminos de innovación en los procesos, “en donde los territorios juegan un papel determinante”.

Y le reiteró al ELN que los diálogos se hacen con todos los actores sociales y no solo con los actores armados. “Los diálogos tampoco pueden ser centralistas, no es posible que no se considere al gobierno de un estado subnacional a que pueda hacer o acondicionarlo para que pueda hacer la paz con los actores sociales del territorio más allá de los actores armados”, aseguró para Caracol Radio.

Esta mañana también reaccionó uno de los integrantes de la delegación de Gobierno y presidete de Fedegan, José Félix Lafaurie, quien es cercano a la oposición y ha jugado un papel clave en la mesa de negociación. Su mensaje el ELN fue que hay un desencanto por parte de la sociedad, pues se mantienen la hostilidades en los territorios.

“La manera tan clara como la gobernadora del Chocó, y el mismo gobernador de Nariño, expresan las dificultades que están viviendo sus propios ciudadanos. No puedo entender cuál es la razón por la cual estos diálogos no puedan tener el aterrizaje al territorio”, dijo a la W.

Este diario conoció que pese a las dificultades en la mesa, durante el sexto ciclo de diálogos que se realizó en Cuba y que se cumplió el pasado 6 de febrero, el presidente de los ganaderos estuvo viajando entre La Habana y Colombia para mantener reuniones con Uribe, en las que le entregó varias veces una especie de reporte sobre los avances.

De igual forma lo estaría haciendo Fabio Valencia Cossio, quien hace parte de la mesa de negociación entre el Gobierno y las disidencias de Iván Mordisco o Estado Mayor Central (EMC). En el marco de esa mesa, estaría visitando al expresidente para otorgarle sus conclusiones. Y es que, incluso, él dijo que habría sido escogido por el mismo Uribe para representar a ese sector en esos diálogos.

Pero, la oposición no sería la única que ha tenido encuentros fundamentales en el marco de la política de paz total del presidente, pues tan solo este lunes Juan Fernando Petro, hermano del jefe de Estado, se reunió de forma privada con los alcaldes del Urabá antioqueño en un restaurante de Las Palmas, en Medellín.

El objetivo de ese encuentro habría sido lograr el respaldo político de la región para la paz total y generar acercamientos con mandatarios antioqueños, tal como con los alcaldes de Turbo y Necoclí, quienes estuvieron en la cita. Eso, ante la negativa y criticas que mantienen el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y del gobernado Andrés Julián Rendón.

Igualmente, según lo comentaron algunos de los alcaldes asistentes, también se estaría concretando para esa zona la instalación de una mesa regional de paz -como la de Nariño-.

El hermano del presidente ha jugado un papel tanto fundamental como polémico en la política de paz, pues aunque habría logrado sentar a varios de los grupos que hoy hacen parte de las negociaciones, es investigado por presuntamente cobrar a mafiosos para dejarlos entrar en la iniciativa de paz total. El hermano del presidente ha negado esos señalamientos.

