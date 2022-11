“Diálogos Regionales Vinculantes” se realizarán por primera vez en Bogotá

El presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá Claudia López se reunieron para hablar sobre estrategias de seguridad en Bogotá Foto: Cortesía Alcald

Los “Diálogos Regionales Vinculantes” del Gobierno Petro se realizarán por primera vez en Bogotá. Esta estrategia, que es básicamente una serie de visitas a varias regiones del país para conocer las necesidades de la población e incluirlas en el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), se desarrollará en tres momentos en la capital.

Su principal característica será la integración entre Bogotá y su región metropolitana, a tal punto que contará con el liderazgo del presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López, y contará con el acompañamiento del gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.

El diálogo regional en Bogotá en realidad inició el pasado 24 de octubre, con la apertura de una conversación virtual que se extenderá hasta el 10 de noviembre. Ese es el primer momento, que se complementará con el inicio formal de la estrategia el próximo 12 de noviembre, mediante diálogos simultáneos en las 20 localidades de la capital, y concluirá el 19 de noviembre con la presentación de resultados.

Los interesados en hacer parte del proceso pueden ingresar a este link, en el que se desarrolla la conversación virtual que dio inicio a los diálogos y donde se debe diligenciar el formulario para participar de los siete espacios propuestos para los habitantes de las diferentes localidades, según la metodología que definió el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Además de la integración regional, durante los diálogos que se desarrollarán en mesas de trabajo por poblaciones y ejes se esperan abordar temas como el acceso al agua potable, tarifas de energía, cambio climático, seguridad, ordenamiento territorial hacia la “paz total”, lucha contra el hambre, acceso a la salud, transición energética, entre otros. Habrá mesas de mujeres, víctimas de conflicto, jóvenes, población LGBTIQ+.

El primero de los siete espacios tendrá en cuenta a los habitantes de las localidades de Usaquén y Chapinero. Este es el único que por ahora no tiene lugar definido. En el segundo espacio, que se realizará en el Instituto Técnico Distrital Juan del Corral (Carrera 69b #79 a - 42), se escucharán a los vecinos de las localidades de Barrios Unidos, Engativá y Suba.

El tercer grupo contempla un diálogo con las localidades del suroccidente (Kennedy - Bosa y Fontibón) y se realizará en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra (Calle. 9c #68-52). Al cuarto grupo se le citará en la Institución Educativa Distrital Enrique Olaya Herrera (Carrera 10 No. 31 Sur - 29), donde se escucharán a los habitantes de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe.

El quinto espacio de diálogo será con los residentes de las localidades de Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Sumapaz, en el Colegio Marco Fidel Suárez (Carrera 25 Sur # 52 C – 92); el sexto a los habitantes de Puente Aranda, Antonio Nariño, Mártires y Teusaquillo, en el Colegio Guillermo León Valencia (Carrera 22 No. 17A – 17 Sur), y al último grupo, el de las localidades del centro (Santa Fe y La Candelaria) se le citará en el Colegio Integrado La Candelaria, ubicado en la Calle 12c No. 1a – 24.

En total, la expectativa para este diálogo es que participen unos 20.000 capitalinos, y los resultados serán presentados por el presidente Gustavo Petro Urrego; la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, en un evento que tendrá lugar el 19 de noviembre en la Plaza de Núñez, ubicada frente a la Casa de Nariño, en el centro de Bogotá.