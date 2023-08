“Preocupa la situación de violencia”: Dilian Francisca sobre asesinato Jamundí

Dilian Francisca Toro, directora saliente del Partido de la U. Foto: Óscar Pérez

La expresidenta del Partido de la U y candidata a la Gobernación del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se sumó a las reacciones políticas sobre el asesinato de Claudia Ordóñez, lideresa del corregimiento El Guabal y candidata al Concejo de Jamundí, en la madrugada de este sábado 26 de agosto. “Condeno el asesinato de la líder y candidata al Concejo de Jamundí. A la familia de la víctima toda mi solidaridad y el llamado a que se investigue y se dé con los autores de su asesinato”, escribió en sus redes sociales.

Le recomendamos: A 63 días de elecciones, esta es la ola de violencia que amenaza a los territorios

“Un hecho más que preocupa por la situación de violencia que viven varias zonas del Valle del Cauca y el suroccidente del país. Es por eso que insistimos en que no hay otra opción que responder con autoridad y control territorial de la Fuerza Pública para devolver la tranquilidad a los territorios”, continuó Toro. Cauca y Valle del Cauca son actualmente zonas categorizadas como de alto riesgo por la Defensoría del Pueblo de cara a las elecciones regionales de octubre. De hecho, Jamundí es uno de los 116 municipios del país que se consideran en riesgo extremo. Tras conocerse los hechos, el alcalde del municipio, Andrés Felipe Ramírez, aseguró que no permitirá que “estas elecciones en Jamundí no pueden pasar con este tipo de noticias”.

Ordóñez era candidata al Concejo por el Partido Liberal y, tras el ataque, su esposo resultó gravemente herido. Su partido ya se había pronunciado ayer sobre el asesinato, al igual que miembros de otras colectividades, como el senador de Cambio Radical David Luna.

Le podría interesar: Claudia Ordóñez, lideresa y candidata al Concejo de Jamundí, fue asesinada

Nos duele el asesinato de nuestra candidata al concejo de Jamundi, Claudia Ordóñez . Nuestra solidaridad con sus hijas,familiares y amigos . Rechazamos la violencia y exigimos a las autoridades resultados en las investigaciones, protección y seguridad para los colombianos . QEPD — Partido Liberal (@PartidoLiberal) August 26, 2023

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.