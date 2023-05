Dilian Francisca Toro: “Las reformas solo saldrán adelante con consenso”

Dilian Francisca Toro, directora del Partido de la U, anunció el martes 16 de mayo que la colectividad será independiente al Gobierno. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

El Partido de la U se declaró en independencia, ¿cuáles son los efectos de esa decisión?

La independencia implica que las decisiones se seguirán tomando con responsabilidad y tras el estudio de los proyectos. Sin embargo, ya no habrá riesgo político y no tenemos la presión de estar en la coalición de Gobierno. Hasta tal vez podremos tener un diálogo más fluido. Vamos a apoyar lo que creamos que impacta positivamente a la gente y votaremos negativamente lo que no. Esa es nuestra posición.