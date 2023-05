“Mi papel no es el de defender a las EPS”: Dilian Francisca Toro

Dilian Francisca Toro, directora del partido político de la U, aseguró que su colectividad sigue buscando mejorar el proyecto de reforma a la salud. Foto: Óscar Pérez

La reforma a la salud del gobierno Petro, que hasta hace poco estaba en riesgo de hundirse por cuenta de las diferencias entre el presidente y los partidos políticos, hoy goza de un nuevo aire y todo indica que las bancadas del Congreso podrían darle un voto positivo en su primer debate.

La llegada del nuevo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien reemplazó a Carolina Corcho, habría servido para que los partidos retomaran las conversaciones con el Gobierno y pactaran una hoja de ruta para hacerle varios cambios al proyecto. Precisamente, este jueves se creó una subcomisión para ordenar el debate y definir la ponencia que será discutida.

El Partido de La U, liderado por Dilian Francisca Toro, es uno de los que habría replanteado su posición ante la iniciativa tras los nuevos acuerdos. Toro reconoció que mantiene una relación cordial con el nuevo ministro y que él está de acuerdo con varios de los cambios propuestos por su bancada.

La senadora Norma Hurtado, integrante de La U y presidenta de la Comisión Séptima del Senado, aseguró en entrevista con BluRadio que las bancadas y el Gobierno se pusieron de acuerdo para crear una nueva figura que reemplazará a la de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). “Las EPS se acaban con este nuevo proyecto de ley, nacen las gestoras de salud y vida”, dijo.

Quienes rechazan la reforma a la salud interpretaron las declaraciones de Hurtado como una aprobación total de La U a la iniciativa del Gobierno. “El Partido de La U de Dilian Francisca Toro confirma que se sube al bus de la reforma a la salud de Petro (...) la salud de 50 millones de colombianos fue cambiada por la Gobernación del Valle del Cauca”, dijo en su cuenta de Twitter el abogado Daniel Briceño.

Toro contestó y aseguró que el partido no negoció la salud con acuerdos políticos. “¡Respete! El partido sigue trabajando para lograr mejorar la reforma a la salud que necesita el país, y llegar a un modelo equilibrado que beneficie a los ciudadanos. No venga a ganar clicks y a hacer su campaña conmigo; mi papel no es el de defender a las EPS sino a los pacientes. ¿El suyo? Cuando quiera estoy lista para ese debate”, le dijo Briceño.

Daniel: para que lo tenga claro, yo no le falto el respeto a los colombianos negociando la salud por acuerdos políticos.



¡Respete! El partido de la U sigue trabajando para lograr mejorar la reforma a la salud que necesita el país, y llegar a un modelo equilibrado que beneficie… https://t.co/gjH1ar64aw — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) May 11, 2023

La senadora Hurtado, por su parte, contestó que el partido se había enfocado en el debate técnico y en defender el sistema de salud. “Esperaremos a conocer el articulado definitivo para tomar la decisión de cómo se votará esta reforma”, dijo.

El presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, Agmeth Escaf, designó una subcomisión conformada por integrantes de todos los partidos que deberían definir la nueva ponencia en un plazo de tres horas. Para algunos, ese tiempo no es suficiente para estudiar más de 450 proposiciones.

