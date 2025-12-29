Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Diplomacia de Petro pasó a los estrados: así se ha movido la pelea por nombramientos

Cerca de 30 designaciones tumbadas han marcado el servicio diplomático del presidente Gustavo Petro en lo que lleva en el poder. Ad portas de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías que frenará el aterrizaje de personas de corte político, está la sombra de la posibilidad de retirar aun más requisitos de cargos de alto perfil como el de embajador.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
29 de diciembre de 2025 - 11:03 a. m.
El presidente Gustavo Petro y la canciller Rosa Villavicencio, junto a los embajadores Sebastián Guanumen (Chile) y Guillermo Reyes (Suecia).
El presidente Gustavo Petro y la canciller Rosa Villavicencio, junto a los embajadores Sebastián Guanumen (Chile) y Guillermo Reyes (Suecia).
Foto: El Espectador

Queda poco más de un mes para que los nombramientos de corte político en la diplomacia colombiana tengan un freno en lo que queda del “Gobierno del cambio”. Con las alertas prendidas en la Cancillería por un borrador de decreto que todavía no se ha oficializado con el que se quitan casi todos los requisitos al puesto de embajador, entre ojos está la posibilidad de que en el mes que queda para que la ley de garantías entre en vigor, se termine de completar la lista de representantes en materia diplomática para Colombia que no acreditan la...

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Gustavo Petro

Cancillería

Rosa Villavicencio

Embajadas

Consulados

 

ART RT(16144)Hace 48 minutos
Petro es caos, corrupción, mentira, muerte. Cepeda peor aun.
Gladys Benavides(69771)Hace 54 minutos
Qué mediocridad de gobierno y de gobernante.
Gvbnllnh. Bvc. Nm. N jn(98086)Hace 1 hora
Y esto es lo que apoya a el sepeda. Que vulgaridad de gente.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.