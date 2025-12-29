Diplomacia de Petro pasó a los estrados: así se ha movido la pelea por nombramientos

El presidente Gustavo Petro y la canciller Rosa Villavicencio, junto a los embajadores Sebastián Guanumen (Chile) y Guillermo Reyes (Suecia). Foto: El Espectador

Queda poco más de un mes para que los nombramientos de corte político en la diplomacia colombiana tengan un freno en lo que queda del “Gobierno del cambio”. Con las alertas prendidas en la Cancillería por un borrador de decreto que todavía no se ha oficializado con el que se quitan casi todos los requisitos al puesto de embajador, entre ojos está la posibilidad de que en el mes que queda para que la ley de garantías entre en vigor, se termine de completar la lista de representantes en materia diplomática para Colombia que no acreditan la...