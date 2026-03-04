“Este gobierno es el que más ha fortalecido la carrera diplomática”: Harol González

Harol González, director de la Academia Diplomática del gobierno Petro. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Cómo se está alistando la Academia Diplomática para la inscripción al concurso de la carrera diplomática, que se inicia en abril?

La convocatoria para presentar el concurso oficial. Efectivamente, entre el 17 y el 24 de abril de este año, se van a abrir las inscripciones para cualquier profesional colombiano que quiera presentarse al concurso de la carrera diplomática y consular cumpliendo cuatro condiciones. La primera condición es ser colombiano o colombiana de nacimiento, sin doble nacionalidad. La segunda tiene que ver con ser...