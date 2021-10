Director de la DIAN no reportó sociedad al sistema de Función Pública: Goebertus

En desarrollo de un debate de control político en el Congreso de la República por cuenta de la investigación periodística Pandora Papers –que reveló secretos financieros de políticos y empresarios en jurisdicciones con beneficios fiscales y que fue liderada a nivel mundial por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en Colombia por El Espectador-CONNECTAS–, la representante Juanita Goebertus aseguró que el director de la DIAN, Lisandro Junco Riveira, no reportó ante Función Pública la sociedad que creó en Delaware (Estados Unidos).

Visite aquí el especial de la investigación periodística

La representante de oposición reclamó que Junco no reportó en su declaración de bienes y rentas de 2020 ante el Sistema de Información de Gestión del Empleo Público (SIGEP) la sociedad Cyber Security System Company, cuya existencia por revelada por la alianza periodística El Espectador - CONNECTAS en medio de los Pandora Papers.

“En la declaración anual de activos en el exterior el director omite declarar su compañía. Él alegará que lo que pasa es que es socio de esta compañía en un 50 % (…) Uno de los típicos esquemas de elusión, evasión de impuestos y secretismo es crear sociedades para que sean sociedades de otras sociedades, para que sea aún más opaco y secreto. El deber es declarar toda sociedad de la que se es socio en el exterior”, sostuvo.

En contexto: Pandora Papers: las facturas a nombre del director de la DIAN

Debate #PandoraPapers🚨



El director de la DIAN NO reportó en 2020 en su declaración de bienes y rentas ante el Sistema de Información de Gestión del Empleo Público (SIGEP) la sociedad Cyber Security System Company que creó en Delaware.



Respuesta DAFP👇🏽 https://t.co/MsCALz7o1w pic.twitter.com/7kud5uZC09 — Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) October 21, 2021

La congresista señaló que, aunque tener cuentas en el exterior no es ilegal, no declararlo y usarlas para eludir o evadir impuestos sí lo es. “Lo más delicado es que la persona encargada de luchar contra elusión y evasión de impuestos en Colombia esté siendo cuestionada hoy no por tener un activo en el exterior, sino porque hay dudas sobre realmente reportó, de manera adecuada y oportuna, tanto ante la DIAN como a la Función pública (en su calidad de servidor público), la existencia de esos activos en el exterior”, reclamó Goebertus.

En 2016, el abogado Lisandro Junco constituyó con su esposa la empresa Cyber Security System Company en Delaware. Según los registros públicos, la compañía fue constituida el 8 de septiembre de 2016, sin acceso a los nombres de quienes la constituyeron. De acuerdo con este registro, emitido en junio de 2021, la compañía fue cancelada por “falta de pago de impuestos”, con una deuda de 1.770 dólares. Lisandro Junco lo niega y aporta unos soportes para mostrar que ha pagado 300 dólares anuales de impuestos desde 2017.

Lea también: Duque sobre Pandora Papers: “Tener cuentas en el exterior no es delito”

Frente a ello, la representante Goebertus sostuvo que, si bien Delaware formalmente no está calificado como un paraíso fiscal, sí cumple con varias características en términos de baja tributación, opacidad y secretismo sobre manejo de la información. Ante eso, la congresista manifestó que es un cuestionamiento grave, pues “pone en tela de juicio la legitimidad de ese funcionario, pero también la legitimidad de la institución de la DIAN para luchar contra la evasión y la elusión”.

Según Goebertus, el escenario ideal sería que el Estado estuviese reportando información sobre los 588 casos de colombianos reportados en los Pandora Papers, precisando cuáles hicieron o no una declaración adecuada y oportuna en Colombia, cuáles se acogieron al proceso de normalización o quiénes tienen indicios de que evadieron o eludieron impuestos como resultado de esos activos en el exterior. Sin embargo, reclamó que hasta ahora el gobierno Duque no ha hecho nada de eso.

Lea aquí el informe completo de los Pandora Papers en Colombia

“Estamos ante un conflicto de intereses brutal del director de la DIAN, el encargado de decirnos cuál es el plan, cómo es que van a promover convenios de cooperación internacional adicionales, cómo van a pedir más información de la que está allí y que tiene este consorcio de periodistas de investigación para poder realmente identificar y aumentar el recaudo. El encargado de hacerlo está dedicado a defenderse personalmente, porque está cuestionada su integridad y su legitimidad para poder encargarse de esa función”, agregó.