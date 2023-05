“Cambiamos o nos extinguimos”: Petro ante el Congreso de los Diputados de España

El presidente Gustavo Petro intervino este miércoles en el Congreso de los Diputados en Madrid en presencia de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet. EFE/ Fernando Alvarado Foto: EFE - FERNANDO ALVARADO

El presidente Gustavo Petro continúa atendiendo la agenda de su primera visita oficial a España. Este martes, junto a la primera dama, Verónica Alcocer, llegó hasta el Palacio Real, donde fue recibido con honores militares por los reyes Felipe VI y Letizia. Durante el evento se interpretaron los himnos de cada país y la delegación colombiana entregó varios obsequios culturales.

Posteriormente, el presidente se dirigió al Congreso de los Diputados, donde pronunció un discurso enfocado en los temas de cambio climático, en el que pidió a los líderes mundiales enviar “mensajes de vida” a la humanidad. Según Petro, una de sus principales apuestas de su Gobierno es consolidar a Colombia como potencia mundial de la vida, para lo cual solicitó el respaldo de España y otras naciones.

Lea también: Cese al fuego territorial y progresivo, la propuesta de Petro para la Paz Total

“Lo que nos demandan los actuales tiempos a los hombres y las mujeres de hoy —que hemos decidido ser políticos— es que esa palabra política hoy tiene que ver con vida, con cambio. La política hoy tiene que ver con los tiempos en donde la humanidad no se dejó autodestruir y puso sobre la mesa del planeta unos nuevos criterios de existencia”, dijo.

El mandatario aseguró que no se trata únicamente de cambios tecnológicos, sino de temas políticos, teniendo en cuenta la crisis climática y la migración. “Ya no hay tiempo para más. Ya no es propiamente un debate político como en el tango (...) la crisis climática es eso. Podemos creer o no creer, como si se tratara de una religión, pero no es religión, es ciencia”.

Recomendado: El Partido Conservador deja la coalición de Gobierno y se declara en independencia

En su discurso habló de fortalecer la diversidad humana para encontrar los puntos y las políticas públicas que le permitan a la humanidad seguir existiendo. Aseguró que el mundo está viviendo tiempos de guerra, hambre, enfermedad y crisis económica, relacionados con el cambio climático y el “comienzo de los tiempos de la extinción”.

“Estamos viviendo una policrisis, solo que esa crisis tiene una marca que se llama muerte. Homicidio. Tenemos que actuar. Y mi mensaje aquí, en esta tribuna, no es solo recordar el pasado, las marcas de la historia, que son muchas entre nosotros, sino que es también recordar el futuro, en cierta forma, lo que nos demandan los actuales tiempos”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

Petro concluyó su intervención invitando a los países europeos a formar parte de su propósito de crear una potencia mundial de vida y agregó que Colombia será un aliado clave para que España dirija la lucha contra el cambio climático en la región.

Durante la intervención del presidente llamó la atención que la bancada del partido Vox se retiró del recinto. “Petro es a Colombia lo que Otegi a España: un terrorista no arrepentido, un señor que antes de coger el avión ha insultado a España, para después recibir el collar de Isabel la Católica. Esto no es más que una muestra de la política internacional de este Gobierno, siempre sumiso ante los enemigos de las libertades”, dijo Santiago Abascal, jefe de ese partido.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.