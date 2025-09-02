División en los tradicionales: grueso de congresistas no le copia a jefes de partidos

Clara Luz Roldán, Alex Vega (La U), César Gaviria (Liberal), Nadia Blel (Conservador), Germán Vargas Lleras (Cambio Radical) Foto: Archivo Particular

Sobre las 7:00 de la noche de este martes, la casa del expresidente César Gaviria volverá a ser escenario de un cónclave entre las cabezas de varios partidos tradicionales y algunos precandidatos presidenciales de centroderecha que buscan conformar un solo bloque para enfrentarse a la izquierda en las urnas. La cita, sin embargo, se dará en medio de la incertidumbre sobre el efecto real de estas conversaciones, ya que las bancadas, en su interior, no parecen estar en sintonía.

Varios congresistas de este sector están votando en contra de las...