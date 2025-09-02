No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
División en los tradicionales: grueso de congresistas no le copia a jefes de partidos

Mientras las directivas de los conservadores, liberales, La U y Cambio Radical ajustan las reglas de juego para llegar unidos al 2026, sus bancadas se mantienen atomizadas, con varias fichas en el Gobierno y a la expectativa de la reconfiguración de fuerzas tras la elección de magistrado de la Corte Constitucional y los debates del presupuesto y la reforma tributaria.

Redacción Política
02 de septiembre de 2025 - 11:05 a. m.
Clara Luz Roldán, Alex Vega (La U), César Gaviria (Liberal), Nadia Blel (Conservador), Germán Vargas Lleras (Cambio Radical)
Sobre las 7:00 de la noche de este martes, la casa del expresidente César Gaviria volverá a ser escenario de un cónclave entre las cabezas de varios partidos tradicionales y algunos precandidatos presidenciales de centroderecha que buscan conformar un solo bloque para enfrentarse a la izquierda en las urnas. La cita, sin embargo, se dará en medio de la incertidumbre sobre el efecto real de estas conversaciones, ya que las bancadas, en su interior, no parecen estar en sintonía.

Varios congresistas de este sector están votando en contra de las...

