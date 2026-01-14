Logo El Espectador
Política
Estos son los tres hechos que agitaron el inicio de un 2026 que marca el cierre del Gobierno

El presidente Gustavo Petro buscará mantenerse en el centro mediático, donde ha protagonizado los escenarios que movieron el mapa político. Venezuela, elecciones y el futuro de varias de sus reformas trazan todo el espectro al que le dará juego en los próximos siete meses.

14 de enero de 2026 - 02:10 a. m.
Presidente de Colombia, lideró este 7 de enero, en Bogotá, una nueva concentración que convocó para rodear a su Gobierno en medio de las amenazas que lanzó en su contra el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.
Presidente de Colombia, lideró este 7 de enero, en Bogotá, una nueva concentración que convocó para rodear a su Gobierno en medio de las amenazas que lanzó en su contra el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Solo 14 días bastaron para que, con tres diferentes movimientos, tanto en Colombia como en la región, se agitara el escenario político y se alterara el inicio de este 2026 que se enmarca en la ruta electoral. En los tres escenarios ha tenido implicación el presidente Gustavo Petro, quien busca mantenerse en el foco mediático y ha endurecido su discurso, mientras cierra su círculo de confianza en la Casa de Nariño.

La primera movida se presentó en la madrugada del 3 de enero con la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados...

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
