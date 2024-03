“Donaré mi salario”: Gustavo Bolívar responde a Miguel Uribe por su cargo en el DPS

Gustavo Bolívar (i), nuevo director del Departamento de Prosperidad Social; Miguel Uribe, senador del Centro Democrático. Foto: Archivo Particular

Este sábado se desató una disputa en X entre el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, y el nuevo director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, precisamente por el nombramiento de este último en el cargo que, hasta hace una semana, ocupaba Laura Sarabia.

La raíz del desencuentro comenzó cuando Uribe cuestionó la decisión de Bolívar de aceptar la dirección del DPS, señalando que, a pesar de renunciar al Senado supuestamente debido a un salario insuficiente, ahora acepta un sueldo menor en el DPS. Según Uribe, esta contradicción plantea interrogantes sobre la verdadera motivación detrás de la decisión del excongresista. “No le alcanzaban 43 millones pero ahora acepta 24. La razón: El DPS ejecuta más de 10 BILLONES. Bolivar se va a cuadrar el presupuesto de la entidad y pondrá en riesgo los recursos de la inversión social. Corrupción total”.

Bolívar respondió acusando a Uribe de ser un “perdedor sucio y de mala calaña”, y asegurando que su propia trayectoria no ha tenido vínculos con la corrupción. “‘El ladrón juzga por su condición’. Querido delfín. No tuve papá corrupto, ni fui educado con dinero de la corrupción, ni mi abuelo fue violador de derechos humanos, ni he tenido un solo contrato con el Estado, ni participé en el robo de $3 billones durante la pandemia”, escribió.

Además, su decisión de donar su salario: “Si vuelvo a trabajar por mi país es porque ya volví a hacer grandes ahorros con mi trabajo de escritor. Tanto que volveré a donar mi salario porque jamás viviré de la teta del Estado como toda su familia”.

“El ladrón juzga por su condición”.



Querido delfín. No tuve papá corrupto, ni fui educado con dinero de la corrupción, ni mi abuelo fue violador de derechos humanos, ni he tenido un solo contrato con el Estado, ni participé en el robo de $3 billones durante la pandemia.

Si… https://t.co/gD2w3YEzlw — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) March 2, 2024

La pelea no se detuvo ahí. Uribe continuó las acusaciones señalando supuestas prácticas corruptas en el historial de Bolívar. Además, anotó que no cree que el exsenador tenga “la experiencia, la formación, ni el conocimiento para administrar una entidad técnica y con más de 10 billones de presupuesto”.

“Bolívar como senador y ahora director del DPS, se convirtió en el mismo funcionario ignorante que cuestionaba hace años [...] Es evidente que el sueldo no le importa. Lo que quiere Bolívar es manejar el presupuesto de las entidades, ya sabemos para qué”, concluyó.

Bolívar es un sinvergüenza: se dona a sí mismo el sueldo a través de su propia fundación.



No olvidemos que por su ambición estafó a un joven y lo llevó hasta su muerte.



Dice ser gran empresario, pero con su hotel robaba energía y no pagaba impuestos.



All igual que su vida, el… https://t.co/KU8rkkRAz5 — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) March 2, 2024

