Duque nombra a exembajador de EE.UU. en Colombia en su centro de pensamiento

El expresidente Iván Duque anunció este viernes el nombramiento del exembajador de Estados Unidos en Colombia, William R. Brownfield, como el primer miembro distinguido del Centro Iván Duque para la Prosperidad y la Libertad.

“Su liderazgo y experiencia en Colombia, Venezuela y Chile fortalecerán nuestra misión de promover la libertad, la seguridad y el crecimiento económico en el hemisferio”, escribió Duque en su cuenta de X. Brownfield, quien fue embajador en Colombia entre 2007 y 2010, también se desempeñó como subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de EE.UU.

Como lo había contado El Espectador en su especial sobre la influencia de los centros de pensamiento globales en la política colombiana, el de Duque, de hecho, es un nombre recurrente en estos círculos. Al Wilson Center, un centro que se define como imparcial y especializado en asuntos globales, no solo se ha vinculado como experto, escribiendo columnas de opinión, sino que se consolidó más aun con la creación del “Iván Duque Center for Prosperity and Freedom”, una entidad adscrita a esa organización.

Este viernes, Duque también realizó un “ThinkLab” sobre seguridad y narcotráfico en la región, evento en el que participó Brownfield junto con el jefe de gabinete del Wilson Center. Durante el encuentro, se abordaron temas como el auge de la delincuencia, el aumento de la producción de cocaína y la importancia del compromiso de los líderes en esta problemática. La actividad fue organizada en conjunto con la Fundación I+D.

