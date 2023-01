“Dejar de explorar petróleo es un suicidio económico”: Duque a minminas Vélez

El expresidente Iván Duque ha sido un férreo contradictor de la apuesta del gobierno Petro en acabar con la exploración petrolera, una de las banderas de su administración. Foto: EFE - Carlos Ortega

El expresidente Iván Duque (2018-2022) contrario por completo la apuesta del Gobierno de acabar con las exploraciones petroleras en el país para avanzar en la transición energética y generar economías alternativas de cara a la crisis climática que cada vez es más palpable. Esta es una de las banderas más sobresalientes del ejecutivo y que más controversia ha causado. Duque, férreo opositor no solo al presidente Gustavo Petro, sino también la idea de parar las exploraciones de petróleo, dijo que esta medida llevará al “suicidio económico” del país.

“¿Qué significa que Colombia deje de explorar petróleo y gas? Sencillamente significa una especie de suicidio económico y social”, fueron las palabras del antecesor de Petro. Esta fue su respuesta a la declaración de la ministra de Minas, Irene Vélez, quien desde Davos, Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial, ratificó que el país no va a continuar con la exploración petrolera, así la decisión genere choques en la ciudadanía. “Sabemos que muy pronto, quienes son los importadores de carbón ya no van a estar importando y nosotros necesitamos rápidamente generar una economía alternativa”, señaló Vélez.

Ante ello, el exprimer mandatario manifestó que la razón de su aseveración es que el petróleo y el gas son las dos materias primas que sostienen la economía. En específico, a través de las exportaciones, la inversión extranjera y del mercado de valores.

“Lo que sí ocurre es que el petróleo y el gas representan más del 40 % de nuestras exportaciones, más del 30 % de nuestra inversión extranjera directa. Son unas de las principales fuentes de capitalización bursatil en nuestro mercado de valores y es una de las principales fuentes de divisas para nuestra economía. No hay productos que puedan sustituir semejante peso en el corto y en el mediano plazo”, aseguró.

En ese sentido, Duque calificó como posible, transitar hacia las energías renovables sin parar las exploraciones de petróleo y gas: “Colombia, si avanza hacia la transición, lo puede hacer conviviendo con el petróleo y el gas, manteniendo sus reservas”. Conservar dichas reservas solo es posible si el país cuenta con “mayor exploración”.

“Si se para la exploración, el mensaje que le estamos dando a los inversionistas, en todo el mundo, es que la principal fuente de ingresos de Colombia va a desaparecer y eso va a generar incertidumbre, preocupación y una gran salida de capitales de nuestro país”, vaticinó.

Además de esto, el expresidente Iván Duque despejó lo que para él son fantasmas sobre el uso del petróleo en el país. Por ejemplo, indicó que Colombia no utiliza petróleo ni gas para producir electricidad.”Nuestra matriz energética, en más de un 75 % depende del agua y hemos dado pasos como sociedad para que entre el 14 y el 20% de la electricidad que se produce en el país derive de energías renovables no convencionales, principalmente como la eólica y la fotovoltaica”, dijo, manifestando que esta no es una preocupación en torno a la discusión sobre el petróleo.

También dijo que la nación “ha ido adaptando su parque automotor para tener cada vez más vehículos eléctricos y demandar cada vez menos combustible del que se produce en nuestro territorio”, y que es líder mundial en la protección de ecosistemas claves. Por todo esto, asintió, no se debería hacer lo que ratificó la ministra Vélez.

“Hay que evitar que esos mensajes se den porque son equívocos y nada tienen que ver con la transición energética. Se puede hacer una transición responsable, manteniendo las fuentes de ingresos y mejorando la política ambiental, como lo ha hecho Colombia siendo un país líder a nivel mundial por haber declarado más del 30 % de su territorio como área protegida”.

